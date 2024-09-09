В правительстве ФРГ заявили о возможности переговоров Шольца и Путина

Фото: сайт Кремля
Пресс-секретарь правительства ФРГ Штеффен Хебестрейт заявила о возможности переговоров канцлера Олафа Шольца с российским президентом Владимиром Путиным, по ее словам, конфликт на Украине нужно закончить как можно быстрее.
«Шольц без колебаний проведёт телефонный разговор с российским президентом, если сочтёт момент подходящим. Во всём мире есть ощущение, что эта война должна закончиться как можно скорее», — заявил Хебестрейт.
Ранее издание La Repubblica со ссылкой на анонимный источник, приближенный к правительству и Социал-демократической партии Германии, сообщало, что канцлер ФРГ Олаф Шольц разрабатывает собственный план мирного урегулирования конфликта на Украине, похожий на минские соглашения, который не исключает передачу России части украинских территорий. По данным издания, основной задачей Шольца является поднятие собственного имиджа за счет участия в урегулировании конфликта на Украине.
Читайте также:
Песков прокомментировал «мирный план» Шольца
«Очередная уловка»: в Госдуме высказались о словах Шольца про переговоры с Россией
В Государственной Думе призвали Шольца к покаянию перед Россией
Элина Позднякова