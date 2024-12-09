В Приднестровье ввели чрезвычайное экономическое положение на 30 суток

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Глава Приднестровья Вадим Красносельский подписал указ о введении в регионе чрезвычайного экономического положения на 30 суток из-за неопределенности с поставками российского газа по территории Украины. Об этом говорится на сайте президента непризнанной республики.
Уточняется, что указ будет одобрен Верховным советом на заседании, которое пройдет в среду, 11 декабря. В постановлении Красносельского, в том числе, говорится о введении «запрета на экспорт энергоресурсов».
Отмечается, что в регионе сформируют особые правила закупки природного газа и создания топливных резервов. Также могут быть ограничены права на частную собственность и труд.
Напомним, в конце этого года истекает заключённый в 2019 году пятилетний договор о транзите Газа из РФ в Европу через территорию Украины. Киев не раз заявлял, что не собирается его продлевать.
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Отмечается, что в регионе сформируют особые правила закупки природного газа и создания топливных резервов. Также могут быть ограничены права на частную собственность и труд.
Напомним, в конце этого года истекает заключённый в 2019 году пятилетний договор о транзите Газа из РФ в Европу через территорию Украины. Киев не раз заявлял, что не собирается его продлевать.
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Екатерина Коршунова