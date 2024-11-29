Премьер-министр Речан: Молдавия не будет выплачивать долг «Газпрому»

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Молдавия не собирается выплачивать «Газпрому» долг в размере 709 миллионов долларов. Об этом заявил премьер-министр республики Дорин Речан.
Он коснулся вопроса дальнейших поставок российского газа в эфире телеканала Moldova 1. По словам главы молдавского правительства, российский поставщик пытается обусловить дальнейшее сотрудничество погашением «несуществующего» долга. А то, чего не существует, по утверждению Речана, логично не подлежит оплате.
При этом премьер-министр подчеркнул, что власти Молдавии по-прежнему «полны решимости» сделать всё возможное для обеспечения энергетической безопасности страны. Однако без принятия условий, которые якобы затрагивают национальные интересы.
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Александр Бойцов