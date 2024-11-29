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Молдавии придётся обратиться к ЕК в случае остановки транзита газа через Украину

Фото: istockphoto/Yakobchuk

Фото: istockphoto/Yakobchuk

Молдавии придётся обратиться к Еврокомиссии с просьбой о помощи в поиске компромиссного решения для обеспечения стабильного газоснабжения страны. Это произойдёт, если Украина прекратит транзит российского газа.


Об этом в эфире телеканала Е4 заявил вице-председатель правления компании «Молдовагаз» Вадим Чебан. По его словам, главными рисками прекращения поставок газа через Украину являются отказ Киева продлевать транзитный договор и конфликт на территории соседней страны.

Кроме возможного обращения к Еврокомиссии ради поиска приемлемого решения по газу, представитель компании допустил поиск Молдавией способа обеспечить альтернативные поставки газа через трансбалканский коридор. По словам Чебана, без соглашений между «Газпромом», «Нафтогазом Украины» и операторами газотранспортных систем без голубого топлива рискуют остаться страны ЕС и Приднестровье.

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Россиянам рассказали самый выгодный срок действия вклада
Эксперт Мехтиев: на сегодняшний день вклад выгоднее всего делать на 7-8 месяцев
29 ноября 2024, 04:36

Фото: iStock/Professor25

После повышения ключевой ставки Центрального банка наблюдается увеличение процентных ставок по депозитам для физических лиц. Банковские предложения становятся всё более привлекательными по ставкам и срокам действия. Основатель сервиса «Кредчек» Эльман Мехтиев выделил самый выгодный период действия банковского вклада в настоящее время — срок от 7 до 8 месяцев.
В беседе с агентством «Прайм» Мехтиев объяснил, почему свободные средства не стоит размещать на слишком долгий срок.

«Если инфляция не пойдет вниз, то вверх пойдет ключевая ставка. Тогда депозиты станут еще выгоднее», — сказал он.
Более того, многие банки дают самые высокие ставки именно на 7-8 месяцев, редко где можно найти аналогично высокую ставку сроком на год. В результате делать банковский вклад на слишком долгий срок невыгодно.

«Во времена, когда инфляция стабильна и ключевая ставка стоит на одном и том же уровне долго, ставка по депозитам почти всегда находится в зависимости от срока самого депозита. Дольше срок – выше ставка, меньше срок – ниже ставка», — уточняет финансист.
При этом сумму, равную шести месяцам, лучше положить на сберегательный счет, желательно такой, по которому проценты на остаток начисляются ежедневно.

Ранее «Радио 1» сообщало о том, что россиянам пора привыкать к ослабленному курсу рубля, в 2025 году он вряд ли сильно изменится, и о причинах для такого прогноза.

Также управляющий активами инвестиционной компании «CRESCO FINANCE» Дмитрий Михеев в беседе с «Радио 1» ответил на главные вопросы о повышении курса доллара и девальвации рубля на рынке, сделав глубокий прогноз на будущий год.

28 ноября аналитик Буйволов раскрыл, стоит ли ждать доллар по 200 рублей в 2025 году, а инвестор Сидоров назвал причины роста цен на кофе.

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В Подмосковье наградили обладательниц премии «Нежный Грант 2024»
28 ноября 2024, 20:40

Фото: Инесса Грушко

Названы победительницы IV Межрегиональной премии «Нежный Грант 2024» для предпринимателей. Финал состоялся в Доме правительства Московской области, рассказали в пресс-службе Мининвеста региона.
В финал конкурса вышли 22 участницы, а гостями мероприятия стали более 200 человек.
«Сегодня в Московской области на сектор МСП приходится 30% экономики региона. Более 40% от общего числа индивидуальных предпринимателей и самозанятых в Подмосковье – женщины. Бизнес-леди успешно реализуют и социальные проекты, и проекты в сфере образования, услуг и другие. Премия «Нежный грант» – не только площадка для обмена опытом, но и катализатор дальнейшего развития бизнес-проектов», – сказала на церемонии награждения победительниц зампред правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.
Победительницами премии стали Елена Мартынова из Фрязина с проектом Монтессори-центр «Жемчужинки», Анна Старостина из Раменского с проектом «Раменские ириски» и Ольга Разепова из Воронежа с проектом «Разепова фит-фэмэли». Все они получили гранты по 100 тыс. рублей.

Жюри также определило победительниц в пяти специальных номинациях и в категории фотографов. В номинации «Многодетная бизнес-мама» победила Ирина Островская из Домодедова с проектом «Готовые ландшафтные решения». В этом году она также стала призёром федеральной программы «Мама-предприниматель».

Найти имена всех лауреатов премии можно на сайте.

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Эффект от нацпроекта «Производительность труда» в Подмосковье превысил 9 млрд рублей
Эффект нацпроекта «Производительность труда» в Подмосковье составил 9 млрд
28 ноября 2024, 20:16

Фото: Инесса Грушко

Экономический эффект от реализации нацпроекта «Производительность труда» на предприятиях Московской области уже превысил 9 млрд рублей.
Подмосковье выполнило все его цели. Об этом сообщила зампред правительства – министр инвестиций, промышленности и науки региона Екатерина Зиновьева.

Зампред выступила пленарном заседании форума «Производительность труда и наставничество-2024» и подвела итоги нацпроекта. Форум проходит в Московской области на базе Мастерской управления «Сенеж».
«Подмосковье участвует в проекте «Производительность труда» с 2019 года. За это время к участию были привлечены 280 промышленных предприятий. Около 50 из них реализуют проекты по обеспечению технологического суверенитета страны. Суммарный экономический эффект компаний-участников уже превысил 9 млрд рублей. Результат достигнут за счёт сокращения производственных издержек, повышения скорости и эффективности производственных процессов», – пояснила Зиновьева.
По её словам, ещё 25 предприятий Московской области выразили желание присоединиться к национальному проекту в 2025 году. Зампред напомнила, что для поддержки предприятий-участников в реализации нацпроекта в Подмосковье был создан Региональный центр компетенций Московской области.

Мероприятия национального проекта по производительности труда будут продолжены и расширены в рамках нового нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика». Продолжит деятельность Федеральный центр компетенций, будет расширяться работа региональных центров.

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Экономист Колташов: россиянам пора привыкать к ослабленному курсу рубля
28 ноября 2024, 18:16

Фото: iStock/Valeriya

Россиянам пора привыкать к ослабленному курсу рубля, в 2025 году он вряд ли сильно изменится. Об этом заявил экономист, директор Института нового общества Василий Колташов. По его словам, резкий рост доллара накануне — это девальвация рубля, как в 2014 году и после начала СВО.
«На мой взгляд, всем нам стоит привыкнуть к резко ухудшившемуся курсу рубля. И в 2025 году рубль вряд ли может серьезно укрепиться. Да, обычно после таких «волн ослабления» всегда наступает период «отката», период различных срочных мер по укреплению нацвалюты со стороны государства и так далее. Сегодня мы наблюдаем уже далеко не первую девальвацию рубля, так было и в 2014-м, и после начала СВО. К сожалению, сейчас наша нацвалюта остается в ослабленной позиции», — пояснил он в беседе с «Петербургским дневником».
Колташов считает, что рубль ослаблен из-за высоких расходов оборонной промышленности, трат на восстановление обрабатывающих производств и поддержания СВО на фоне низкой мировой стоимости нефти.

В свою очередь основатель проекта «Автомаркетолог» Олег Мосеев отметил, что из-за ослабления рубля цены на автомобили вырастут на 5%, а на те, что ввозятся параллельным импортом, — до 15%. Своим мнением он поделился в беседе с «Газетой.Ru».
«При условии, что у нас сохранится тот курс рубля, который есть сейчас, я думаю, что через 2-3 месяца минимум 5% повышения цены будет. Дальше все будет зависеть от того, как быстро будут распродаваться запасы машин 2024 года», — добавил он.
Напомним, сегодня президент России Владимир Путин заявил, что ситуация с курсом рубля находится под контролем и оснований для паники совершенно точно нет. Российский лидер подчеркнул, колебания валюты обусловлены множеством факторов, включая бюджетные выплаты, цены на нефть и сезонные изменения.

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Инвестор Сидоров назвал причины роста цен на кофе
Инвестор Сидоров заявил о связи роста цен на кофе и погодой во Вьетнаме
28 ноября 2024, 18:11

Фото: iStock/amenic181

Частный инвестор, основатель Школы практического инвестирования Фёдор Сидоров заявил, что рост цен на кофе обусловлен жаркой погодой во Вьетнаме.
«Весной взлетели цены на робусту из-за аномальной жары, которая была во Вьетнаме. Глобальное потепление вызвало изменения климата в этой части планеты, и для выращивания кофе необходимо больше воды. В то же время Вьетнам пересматривает свой экспортный потенциал в сторону выращивания других культур. Вьетнамские поставщики повышают цены и не дают скидки», — пояснил в беседе с RT Сидоров.

Также причинами такой ситуации на рынке кофе он назвал изменения в европейском законодательстве в части сертификации продукции, погодные условия в Бразилии, рост издержек в связи с курсом валют, поставками и т. д.
А до этого партнёр Capital Lab Евгений Шатов объяснил причины укрепления доллара в отношении рубля.

«На рынке сформировался дефицит долларовой ликвидности, так как не происходит достаточной для рынка репатриации валютной выручки экспортерами. Дисбаланс наступает именно тогда, когда импортеры создают спрос на валюту, в основном генерируемый в рамках внутреннего валютного контура, тогда как соизмеримого насыщения валютного рынка не происходит из-за нежелания или невозможности репатриации валютной выручки в РФ», — пояснил в беседе с «Известиями» Шатов.

Ранее аналитик «БКС Мир инвестиций» Денис Буйволов заявил, что объективных причин для роста доллара к значению в 150-200 рублей в 2025 году сейчас нет.

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Аналитик раскрыл, стоит ли ждать доллар по 200 рублей в 2025 году
Аналитик Буйволов: объективных причин для доллара по 200 рублей в 2025 году нет
28 ноября 2024, 17:29

Фото: iStock/Irina Tiumentseva

Объективных причин для роста доллара к значению в 150-200 рублей в 2025 году сейчас нет, заявил аналитик «БКС Мир инвестиций» Денис Буйволов. По его словам, скоро российские власти вмешаются и доллар упадет до значения чуть ниже 100 рублей.
«Обычно такие прогнозы трудно обосновать чем-то, кроме «черных лебедей» в экономике или геополитике, экстраординарных событий, вероятность реализации которых на самом деле очень мала. Объективных экономических причин ожидать доллар на таких уровнях в 2025 году нет. Достижение даже 120 рублей за доллар вряд ли возможно», — сказал аналитик в беседе с «Газетой.Ru».
В то же время член экспертного совета Института фондового рынка и управления, кандидат экономических наук Михаил Беляев считает, что Центробанк вручную занижал курс рубля к доллару, чтобы наполнять бюджет за счет экспортной торговли. Об этом экономист заявил в разговоре с Общественной Службой Новостей.

По мнению Беляева, курс рубля к доллару высчитывается практически вручную, а так как Минфину нужно пополнение бюджета, то работающий с ним в связке Центробанк помогает ему в этом через рост доходов от экспорта
«У меня было сильнейшее впечатление, что Центробанк вручную занижал курс рубля по отношению к доллару. Никаких объективных экономических причин для того, чтобы рубль ежедневно терял по единице к доллару не было. Всякая трепотня насчёт налоговых периодов, каких-то там валютных выручек, ещё чего-то – это не более, чем ерунда», — поделился эксперт.
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ВТБ спрогнозировал «шторм» из-за рекордной ключевой ставки
Первый зампред ВТБ Пьянов: процентный рынок РФ ожидает шторм из-за роста ставки
28 ноября 2024, 16:24

Фото: iStock/Torsten Asmus

Российский процентный рынок ожидает «шторм» из-за рекордного роста ключевой ставки ЦБ РФ. Об это заявил первый заместитель президента-председателя правления ВТБ Дмитрий Пьянов, передает РБК.
По его мнению, сегодня российские банки приблизились «к бурной воде с сильным штормом» на фоне реализации процентного риска. Пьянов утверждает, что в следующем году ситуация ухудшится на фоне ожидаемого очередного повышения ключевой ставки руководством Банка России.

Первый зампред ВТБ выразил мнение, что по итогам заседания, которое состоится 20 декабря, совет директоров ЦБ РФ поднимет ключевую ставку до 23 процентов годовых.

Напомним, 25 октября совет директоров Банка России повысил ключевую ставку на 2 п.п., до рекордного уровня 21% годовых.

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Мособлдума приняла в целом бюджет Подмосковья на три года
28 ноября 2024, 14:00

Фото: пресс-служба Мособлдумы

Мособлдума приняла в целом бюджет Московской области на будущий год и на плановый период 2026 и 2027 годов. Работа над документом велась более месяца, сообщили в пресс-службе регионального парламента.
«Было важно правильно расставить приоритеты в главном финансовом документе. Он поступил в думу 25 октября, а 7 ноября состоялись публичные слушания. Общественники и жители региона высказали свои предложения. Бюджет на 2025 год сохранил социально ориентированный подход. Особое внимание будет уделено поддержке многодетных семей, пенсионеров, участников СВО и их родных», – сказал председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов.
Помимо этого, будут продолжены модернизация образовательных учреждений, развитие сферы здравоохранения. Доходы бюджета превысят 1,2 трлн. рублей, расходов – 1,25 трлн. рублей.

В ходе третьего чтения принято более 70 поправок от комитетов и депутатов. В итоговом документе также нашли отражение собранные думцами наказы от жителей. В основном речь идёт о строительстве социальных объектов – школ, детсадов, поликлиник, о благоустройстве территорий.

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Падение рубля и инфляция: экономист спрогнозировал, что будет с долларом в 2025 году
Экономист Михеев: курс доллара в 2025 году будет зависеть от политических событий
28 ноября 2024, 13:47

Фото: iStock/Professor25

Курс доллара на внебиржевом рынке Forex опустился до 113 рублей после объявления Центробанка России о прекращении покупки иностранной валюты на внутреннем рынке до конца 2024 года. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что рост курса доллара не отразится на россиянах, так как они получают зарплату в рублях.
Управляющий активами инвестиционной компании «CRESCO FINANCE» Дмитрий Михеев в беседе с «Радио 1» ответил на главные вопросы о повышении курса доллара и девальвации рубля на рынке.

Что будет с долларом в 2025 году


«Я думаю, что мы будем зависеть от курса 95−100 . Остается смотреть, что будет происходить с политикой дальше, потому что последние несколько лет экономические показатели больше зависят от политических заявлений и решений», — сказал эксперт.
По его словам, несмотря на достаточно неплохие экономические показатели, политика берет вверх, и многие экономисты стали больше политологами, чтобы лучше разбираться во всех вопросах.

Почему происходит девальвация рубля


Эксперт заявил, что девальвация — это один из инструментов для того, чтобы справиться с инфляцией.

«Но говорить можно все, что угодно. Говорят, что и по депозитам будут хорошие условия, но при этом деньги или часть денег с крупных депозитов будут заморожены. Мы все-таки как люди бизнеса от реальных факторов исходим. Говорят о девальвации, говорят, что и доллара скоро не будет, но, как было в известном сериале: "говорить –– кур доить"», — поделился специалист.


Почему падает российская валюта


«С такой инфляцией, с такими ставками и расходами, конечно, будет падать. Пока мы не победим в СВО, мы должны понимать текущие реалии, а мы обязательно победим. Поэтому если это все закончится в 2025 году, то можно уже будет думать о каких-то понижениях ставок и улучшениях в целом и ситуации по инфляции в нашей стране», — прокомментировал Михеев.

Фото: iStock/SSV-Photo


Почему растет доллар и евро


Эксперт объяснил, что на это влияет множество факторов, которые в совокупности определяют рост доллара на рынке.

  • выборы президента в Америке: политика Дональда Трампа всегда была направлена на улучшение качества бизнеса в их стране, то есть перенос заводов больших обратно, возвращение производства в Америку, поддержание фондового рынка, что в целом и в совокупности оказывает благоприятную почву для доллара.
  • нефть в РФ торгуется в районе 70−80 долларов: это не то, что сильно дешево, но и недорого. У рубля все-таки основным фактором поддержания нашего курса остаются цены на нефть. В ближайшее время будет собираться ОПЕК и решать по поводу сокращения объемов, что должно позитивно в принципе сказаться на рубле.
  • высокая инфляция в РФ: с началом проведения Специальной военной операции в РФ выросли цены, потому что большое количество людей получили деньги, какие-то зарплаты средние были увеличены. То есть, человек получал, например, 30−50 тысяч, а тут — 200. То есть, соответственно, растет потребление.
  • высокая ключевая ставка: она больше, чем в некоторых странах Африки. Россия сейчас по ключевой ставке находится в первой десятке по самым высоким ставкам.


Как рост доллара повлияет на жизнь граждан России


«На нашу жизнь это уже влияет: цены растут. Несмотря на все усилия нашей большой страны сделать БРИКС ведущей организацией в мире, доллар все равно остается одной самой часто используемой мировой валютой», — подчеркнул специалист.


Когда остановится рост доллара


По объяснению собеседника, здесь стоит ориентироваться на политическую арену, потому что она в текущий момент является главным определяющим фактором.


Влияет ли рост доллара на экономику России


Дмитрий Михеев сообщил, что влияет, потому что цены дорожают, зарплаты растут, а люди начинают больше потреблять.

«Недавно глава Центрального банка Эльвира Набиуллина заявляла, что в России слишком большое потребление. Из этого следует, что товаров меньше, потребления больше, соответственно, дорожание. Приводит все это к инфляции», — отметил управляющий активами инвестиционной компании «CRESCO FINANCE».

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