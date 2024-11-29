Молдавии придётся обратиться к ЕК в случае остановки транзита газа через Украину

Россиянам пора привыкать к ослабленному курсу рубля, в 2025 году он вряд ли сильно изменится. Об этом заявил экономист, директор Института нового общества Василий Колташов. По его словам, резкий рост доллара накануне — это девальвация рубля, как в 2014 году и после начала СВО.