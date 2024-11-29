Молдавии придётся обратиться к ЕК в случае остановки транзита газа через Украину

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Молдавии придётся обратиться к Еврокомиссии с просьбой о помощи в поиске компромиссного решения для обеспечения стабильного газоснабжения страны. Это произойдёт, если Украина прекратит транзит российского газа.
Об этом в эфире телеканала Е4 заявил вице-председатель правления компании «Молдовагаз» Вадим Чебан. По его словам, главными рисками прекращения поставок газа через Украину являются отказ Киева продлевать транзитный договор и конфликт на территории соседней страны.
Кроме возможного обращения к Еврокомиссии ради поиска приемлемого решения по газу, представитель компании допустил поиск Молдавией способа обеспечить альтернативные поставки газа через трансбалканский коридор. По словам Чебана, без соглашений между «Газпромом», «Нафтогазом Украины» и операторами газотранспортных систем без голубого топлива рискуют остаться страны ЕС и Приднестровье.
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Александр Бойцов