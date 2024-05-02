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В Раде предрекли, что Россия приспособится к ракетам ATACMS за пару месяцев

Советник комитета Рады Ступак: РФ приспособится к ракетам ATACMS за пару месяцев
02 мая 2024, 16:55
Фото: iStock/ olegda88

Фото: iStock/ olegda88

Россия адаптируется к ракетам ATACMS за пару месяцев и сможет им полноценно противостоять. Об этом заявил советник комитета верховной рады Украины по вопросам нацбезопасности Иван Ступак, приводит его слова Newsweek.


По его словам, российская армия приспосабливается к противодействию ракет за короткий промежуток времени. Он предположил, что у Киева есть два месяца, прежде чем ВС РФ адаптируются к ATACMS.

Ступак отметил также снижение эффективности от ударов американскими снарядами. Тому виной российские средства РЭБ, отметил украинский политик.

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#верховная рада
В посольстве РФ в Швейцарии осудили проведение мирной конференции без России
Посольство в Швейцарии назвало бессмысленным обсуждения мира по Украине без РФ
02 мая 2024, 17:47

Фото: iStock/Viacheslav Chernobrovin

Обсуждение мирного урегулирования украинского конфликта без России бессмысленно. Об этом пресс-служба посольства России в Берне сообщила РИА Новости.
В ведомстве подчеркнули, что проведение конференции по Украине на самом деле является не более чем продвижением «формулы мира» президента Украины Владимира Зеленского, которая представляет собой набор ультиматумов к России. А такой язык российские власти считают неприемлемым.

Напомним, что 15-16 июня в Швейцарии состоится саммит по Украине. Россию на эту конференцию не пригласили. Однако участвовать в ней будут представители 160 государств.

Ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков также указывал на то, что проведение переговорного процесса по российско-украинскому конфликту без участия Москвы не имеет смысла.

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#украина
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#мир
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МИД Киргизии рекомендовал гражданам воздержаться от поездок в РФ
02 мая 2024, 17:26

Фото: iStock/HStocks

Киргизия рекомендовала своим гражданам временно воздержаться от поездок в Россию. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на сообщение МИДа страны.
В документе говорится, что гражданам Киргизии стоит отказаться от поездок в Россию до снятия ранее введенных дополнительных мер безопасности и режима усиленного контроля пропуска через государственную границу.

Прежде сообщалось, что Россия предоставит временное убежище гражданину Киргизии, который принимал участие в спецоперации на территории Украины. На родине мужчине грозит тюремное заключение за наемничество. Об этом прежде сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#россия
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#сво
#рф
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«Принять Россию в НАТО»: Столтенбергу дали совет после слов об Украине
02 мая 2024, 16:32

Слова генсека НАТО Йенса Столтенберга о том, что Украина станет членом альянса, раскритиковали читатели портала Haber7.
Комментаторы предложили принять в НАТО Россию вместо Украины и возмутились тем, что подобными высказываниями и действиями мир может быть втянут в войну.

Читатели также обратили внимание на то, что если бы у НАТО действительно были бы планы принять в блок Украину, то это бы уже произошло.

Напомним, прежде президент Украины Владимир Зеленский оценил вероятность присоединения страны к альянсу и заявил, что это будет возможно после окончания вооруженного конфликта.

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В Молдавии на границе задержали группу украинских уклонистов
02 мая 2024, 16:28

Фото: iStock/reflection_art

Пограничная полиция Молдавии задержала на границе с Украиной группу украинских мужчин, уклоняющихся от мобилизации. Об этом сообщается на сайте ведомства.
«Задержано шесть украинцев, которые нелегально проникли на территорию Молдавии и запросили убежища на территории страны. По их словам, каждый из них заплатил по $4 тыс. организаторам перехода», — говорится в сообщении ведомства.

Ранее украинское издание «Страна» писало, что жители Украины бросают машины у границы с Молдовой и переходят в другую страну пешком. По словам очевидцев, так делают многие мужчины призывного возраста, когда украинские военкомы начинают их разыскивать. Зачастую люди оставляют свои автомобили на трассе и скрываются.

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#страны
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#машины
#люди
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Названы возможные действия России в случае изъятия её активов в США
Reuters: Россия может конфисковать активы иностранцев при изъятии активов в США
02 мая 2024, 15:33

Фото: iStock/Dilok Klaisataporn

Россия в ответ на изъятие её активов Соединёнными Штатами может конфисковать финансовые активы и ценные бумаги иностранных инвесторов. Об этом пишет Reuters.
Отмечается, что российская сторона может конфисковать средства, хранящиеся на специальных счетах типа «C», и заблокировать внебиржевые активы. Такое предположение сделал управляющий инвестиционным портфелем компании Aigenis Владимир Язев. По его мнению, активы могут быть изъяты, в случае отказа иностранных инвесторов от участия в предложенном Россией механизме обмена на российские ценные бумаги.

Ранее в ходе внеплановой сессии 20 апреля Палата представителей Конгресса США приняла законопроект о конфискации российских замороженных активов в пользу Украины.

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#россия
#сша
#активы
#экономика
#политика
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Захарова: слова Макрона об отправке войск на Украину связаны с циклами
02 мая 2024, 15:32

Фото: сайт МИД РФ

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова объяснила слова президента Франции Эммануэля Макрона об отправке войск на Украину.
Ранее президент Франции заявил, что Париж по-прежнему планирует отправить французские войска на Украину. При этом «авторитет Франции» вынуждает не раскрывать все военные планы, добавил Макрон.

По словам Захаровой, высказывания Макрона связаны с определенным «циклом и днями недели», передаёт ТАСС.

Ранее министр экономики Украины Юлия Свириденко заявила, что в рамках борьбы за гендерное равенство Киев привлечёт больше женщин к разминированию территорий. Захарова назвала высказывание «новостями психбольницы». Подробнее читайте в материале «Радио 1».

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#франция
#украина
#россия
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Экс-депутат Словакии Марчек отметил отсутствие у Запада прав давать оружие Киеву
02 мая 2024, 15:30

Фото: iStock/Michele Ursi

Бывший депутат парламента Словакии Петер Марчек выразил уверенность в том, что Запад не имеет никакого права поставлять оружие Украине.
«Никакие западные страны не имеют права вмешиваться в этот конфликт. Надо об этом громко говорить, потому что потихоньку вводится оружие на Украину, его готовят к использованию украинской армией. Это очень опасно», — заявил в беседе с «Известиями» Марчек.

По его мнению, применение украинской армией западного оружия на территории РФ может грозить началом Третьей мировой войны.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявлял, что французские войска могут быть отправлены на Украину в случае прорыва линии фронта армией России или же по запросу Киева.

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#конфликт
#оружие
#европа
#рф
#украина
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Политолог Брутер заявил о страхе США потерять Грузию
02 мая 2024, 15:02

Фото: iStock/Diy1

Политолог Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер заявил о том, что США боятся потерять влияние в Грузии из-за закона об иноагентах.
«США и есть заказчики иноагентов в Грузии. Это у них там иноагентам нельзя быть, а в Грузии можно, так как иноагенты существуют в Грузии на их деньги. Так, Иванишвили не хочет, чтобы Запад вмешивался в грузинскую политику и пытается это ограничить. Они примут закон, президент наложит вето, конфликт продолжится», — прокомментировал в беседе с «Известиями» Брутер.

Он выразил уверенность в том, что экс-лидер правящей партии «Грузинская мечта» Бидзин Иванишвили не отступит, так как в противном случае это покажет его слабость, а продолжающаяся бесконтрольная деятельность людей, работающих на Запад, ухудшит положение в стране.

Однако не только вопрос влияния в Грузии стоит перед США. Страна также стремится вынудить Европу продолжать оказывать помощь Украине. Об этом заявил политолог Юрий Светов.

«США ищут варианты того, как вынудить Европу помогать. Возникает вопрос, как собрать деньги и оказывать помощь Украине», — высказал своё мнение в беседе с RT Светов.

Ранее руководитель пресс-службы Госдепартамента Мэттью Миллер заявил о том, что закон об иноагентах грозит мечтам Грузии о вступлении в ЕС и НАТО.

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#сша
#закон
#политолог
#ес
#нато
#запад
#грузия
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В ГД предложили уничтожить киевский режим после шуток об атаках на Крымский мост
02 мая 2024, 15:02

Фото: iStock/Vyacheslav Makaryev

Киевский режим необходимо полностью уничтожить после шуток про новые атаки на Крымский мост. Такое заявление сделал первый заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев, его слова передаёт РИА Новости.
«Украинский недодипломат намекает на новые атаки по Крымскому мосту, и ему, очевидно, это представляется смешным, хотя, напомню, во время предыдущих нападений гибли только мирные туристы. Это кровавый и деструктивный режим, который скалится, когда видит смерти людей, и чем они массовее, тем больше это его веселит», — заявил Журавлев.

Он добавил, что киевский режим необходимо уничтожить и «вбить все эти шуточки в смеющийся рот».

По его словам, подобная идеология появилась ровно 10 лет назад в Одессе, когда сожжённых заживо в Доме профсоюзов людей издевательски называли «шашлыком из колорадов».

Депутат подчеркнул, что теперь глава СБУ шутит об убийствах, которые были организованы его подчиненными.

Ранее постпред Украины при ООН Сергей Кислица на странице в соцсети Х опубликовал «список шести основных типов мостов на 2024 год»: «Арочные мосты», «Консольные мосты», «Вантовые мосты», «Подвесные мосты», «Связанные арочные мосты» и «Керченские мосты». Каждый тип строения сопровождался соответствующей картинкой. Однако под надписью «Керченские мосты» она отсутствовала.

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