В Раде предрекли, что Россия приспособится к ракетам ATACMS за пару месяцев

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Россия адаптируется к ракетам ATACMS за пару месяцев и сможет им полноценно противостоять. Об этом заявил советник комитета верховной рады Украины по вопросам нацбезопасности Иван Ступак, приводит его слова Newsweek.
По его словам, российская армия приспосабливается к противодействию ракет за короткий промежуток времени. Он предположил, что у Киева есть два месяца, прежде чем ВС РФ адаптируются к ATACMS.
Ступак отметил также снижение эффективности от ударов американскими снарядами. Тому виной российские средства РЭБ, отметил украинский политик.
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