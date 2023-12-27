Верховная Рада пришла в ярость от решения Зеленского по мобилизации

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Если законопроект о мобилизации будет принят, Украина потеряет оставшееся население. Об этом заявил глава комитета Рады по экономическому развитию из президентской фракции Дмитрий Наталуха, приводит его слова издание «Страна.ua». Если законопроект о мобилизации будет принят, Украина потеряет оставшееся население. Об этом заявил глава комитета Рады по экономическому развитию из президентской фракции Дмитрий Наталуха, приводит его слова издание «Страна.ua».
Депутат выразил уверенность в том, что законопроект негативно скажется на экономике страны, так как потенциально попадающие под призыв прекратят проводить денежные операции через банки или устраиваться на официальную работу, чтобы их невозможно было найти.
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