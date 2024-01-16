Верховная рада приняла законопроект о создании электронного реестра военнообязанных

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Верховная рада Украины во втором чтении приняла законопроект о создании электронного реестра военнообязанных. Об этом в своём Telegram-канале написал депутат Ярослав Железняк.
Отмечается, что законопроект был принят спустя множество дискуссий и внесения ряда исправлений.
Как уточняет украинское издание «Страна.ua», законопроект предполагает создание реестра, который будет осуществлять сбор различных данных граждан без их согласия.
При этом главное научно-экспертное управление Верховной рады раскритиковало эту инициативу, заявив, что полученными данными будут пользоваться в том числе и военкоматы.
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Как уточняет украинское издание «Страна.ua», законопроект предполагает создание реестра, который будет осуществлять сбор различных данных граждан без их согласия.
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Анастасия Чинкова