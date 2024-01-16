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Верховная рада приняла законопроект о создании электронного реестра военнообязанных

На Украине приняли законопроект о создании электронного реестра военнообязанных
16 января 2024, 16:34
Фото: iStock/Michele Ursi

Фото: iStock/Michele Ursi

Верховная рада Украины во втором чтении приняла законопроект о создании электронного реестра военнообязанных. Об этом в своём Telegram-канале написал депутат Ярослав Железняк.
Отмечается, что законопроект был принят спустя множество дискуссий и внесения ряда исправлений.

Как уточняет украинское издание «Страна.ua», законопроект предполагает создание реестра, который будет осуществлять сбор различных данных граждан без их согласия.


При этом главное научно-экспертное управление Верховной рады раскритиковало эту инициативу, заявив, что полученными данными будут пользоваться в том числе и военкоматы.

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#украина
#военные
#политика
#законопроект
#всу
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Офицер Росгвардии получил 6 лет за поставку неэффективных РЛК для Крымского моста
Офицер Росгвардии получил срок за поставку неэффективных РЛК для Крымского моста
16 января 2024, 16:50

Фото: iStock/Zolnierek

Второй Западный окружной военный суд отправил бывшего главу отдела морского управления Росгвардии полковника Сергея Волкова в колонию общего режима на шесть лет за причастность к поставке некачественных радиолокационных комплексов, которые должны были защищать Крымский мост от украинских беспилотников. Об этом сообщает ТАСС.
«Признать Волкова Сергея Евгеньевича виновным в совершении преступления - превышение должностных полномочий с причинением тяжких последствий и назначить ему наказание в виде шести лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима», - гласит приговор суда.

При этом ему зачли в срок наказания время, которое Волков провел под домашним арестов. В зале суда его взяли под стражу. Лишать офицера госнаград и воинского звания суд не стал. Сам же полковник вину свою признавать не стал. По его словам, он действовал согласно установленному порядку и законодательству.

Напомним, в марте 2023 года выяснилось, что должностные лица Росгвардии оказались замешаны в поставке неисправного вооружения по завышенным ценам. Ущерб составил порядка 400 млн руб. 28 марта Волков был задержан.

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#расстрел
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В ВСУ жалуются на рост давления со стороны российских войск под Купянском
16 января 2024, 16:45

Фото: iStock/Mariia Kokorina

Бойцы ВСУ всё чаще жалуются на рост давления со стороны российских войск на Купянском направлении.
Об этом сообщил французский телеканал BFM TV. Украинский военнослужащий Промин сообщил, что русская армия наступает на позиции ВСУ со всех сторон.

«Они идут волнами, и каждая новая волна сильнее предыдущей», —говорит боец ВСУ.
Сообщается, что на Купянском направлении идут интенсивные бои в условиях плохих погодных условий. Бойцы ВСУ недовольны тем, что их сограждане и западные партнеры начали забывать о происходящем на фронте.

Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин в ходе первого пленарного заседания весенней сессии сообщил, что спецоперация на Украине предотвратила начало третьей мировой войны. По его словам, начало третьей мировой войны привело бы к мировой катастрофе. Но российские военные смогли встать на защиту всего мира.

Володин подчеркнул, что такого исхода событий удалось избежать, поскольку российские Вооружённые силы ведут борьбу с нацизмом, защищают мир и спокойствие не только россиян, но и граждан друг государств, в том числе и европейских.

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Верховная рада приняла законопроект о создании электронного реестра военнообязанных

«Трусы»: Депутат Европарламента высказался об украинских беженцах

СВО предотвратила начало третьей мировой войны, заявил Володин
#всу
#сво
#украина
#россия
#армия
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«Трусы»: Депутат Европарламента высказался об украинских беженцах
Депутат Европарламента Мадисон назвал украинских беженцев трусами
16 января 2024, 15:23

Фото: iStock/Callan Quinn

Евросоюз должен помочь Украине отправкой в страну беженцев, с таким заявлением выступил эстонский депутат Европарламента Яак Мадисон, в ходе пленарной сессии.
«Зеленский заявил очень ясно, что им нужны люди, потому что тысячи погибли. Но в Европе есть около 800 тысяч человек, нарушивших закон Украины и бежавших из страны как трусы», — прокомментировал ситуацию Мадисон.

Депутат также заявил, что Европейский союз должен помочь Украине отправкой вооружения.

Напомним, ранее в Погранслужбе Украины сообщили, что уклонисты начали пытаться сбежать из страны с помощью маскировочных зимних костюмов. Так, двоих украинцев задержали при попытке пересечь границу с Молдавией.

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Economist: Украинских военных планируют лечить наркотиками-психоделиками

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#украина
#евросоюз
#беженцы
#всу
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СВО предотвратила начало третьей мировой войны, заявил Володин
16 января 2024, 15:10

Фото: РИА Новости/Владимир Федоренко

Спецоперация на Украине предотвратила начало третьей мировой войны. Об этом сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин в ходе первого пленарного заседания весенней сессии.
По его словам, начало третьей мировой войны привело бы к мировой катастрофе. Но российские военные смогли встать на защиту всего мира.

Володин подчеркнул, что такого исхода событий удалось избежать, поскольку российские Вооружённые силы ведут борьбу с нацизмом, защищают мир и спокойствие не только россиян, но и граждан друг государств, в том числе и европейских.

В ходе первого пленарного заседания весенней сессии Госдумы Володин сообщил, что первостепенным вопросом в настоящее время является поддержка участников спецоперации.

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#госдума
#спецоперация
#политика
#вс рф
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Украинских военных намерены лечить наркотиками в госпиталях
Economist: Украинских военных планируют лечить наркотиками-психоделиками
16 января 2024, 14:36

Фото: iStock/Drazen Zigic

В государственном реабилитационном центре Украины военных планируют лечить с примением наркотиков-психоделиков, об этом сообщает Economist.
«Ксения Возницына, директор «Лесной поляны», правительственного реабилитационного центра для военных, считает, что пилотный проект с использованием МДМА и псилоцибина может получить добро в течение шести месяцев», — сообщили в издании.

При этом, отмечается, что не все на Украине разделяют подобную позицию. Например, военный психолог Игорь Холодило заявил, что наркотики сделают украинских бойцов наиболее эффективными на полях спецоперации, поскольку они перестанут ощущать страх.

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#наркотики
#психолог
#всу
#сво
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Советник Шойгу сообщил об уничтожении первоначальных ВСУ ещё в 2022 году
Советник МО Ильницкий: первоначальные ВСУ были уничтожены ещё в мае 2022 года
16 января 2024, 14:34

Фото: iStock/Mariia Kokorina

Украинская армия в первоначальном виде, в котором она вступила в конфликт с Россией, была уничтожена уже к маю 2022 года. Об этом сообщил советник министра обороны России Андрей Ильницкий в ходе интервью журналу «Международная жизнь».
По его словам, на данный момент уже не существует тех украинских Вооружённых сил, которые были тогда. Причём сейчас они отличаются от первоначальных и количественно, и качественно.

Также Ильницкий подчеркнул, что после этапа уничтожения первоначальной армии пошёл следующий этап, который характеризуется поставками вооружений ВСУ от западных союзников. Однако и эта армия на данный момент уничтожена, заявил советник Шойгу.

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Бойцы группировки «Запад» взяли в плен под Купянском боевиков ВСУ
#украина
#всу
#армия
#спецоперация
#вс рф
#минобороны рф
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Раскрыта цель украинских беспилотников в Воронежской области
Mash: Целью ночных атак ВСУ по Воронежской области был военный аэродром Шилово
16 января 2024, 14:08

Фото: iStock/Olena Bartienieva

Минувшей ночью украинские беспилотники совершили попытку атаки на по военному аэродрому Шилово в Воронежской области. Об этом пишет Mash.
«Целью ночной атаки дронов на Воронеж был военный аэродром Шилово», — говорится в сообщении издания.

При этом уточняется, что все восемь вражеских беспилотников направлялись именно в сторону аэродрома. Пять из них удалось сбить системой ПВО, еще три были подавлены силами РЭБ.

Ранее губернатор Воронежской области Александр Гусев сообщил, что в результате атаки беспилотников на Воронеж повреждения получили 35 квартир. Глава региона также сообщил, что для жителей пострадавших квартир организовали пункт временного размещения в местной школе, однако, за помощью туда пока никто не обратился. Горожане остались в гостях у родственников.

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#губернатор
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#минобороны
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Госпогранслужба Украины: Уклонисты пытаются бежать из страны в белых маскхалатах
16 января 2024, 12:37

Фото: iStock/reflection_art

Бегущие от мобилизации украинцы пытаются пересечь границу в белых маскировочных костюмах, об этом пишет «Голос» со ссылкой на Госпогранслужбу Украины.
«Уклонисты стали использовать зимние маскировочные костюмы при попытке нелегально пересечь границу», — прокомментировали ситуацию в украинском ведомстве.

Ранее украинские пограничники задержали двух уклонистов, которые пытались пересечь границу с Молдавией в Одесской области. На них были надеты белые маскировочные костюмы.

Напомним, Минобороны РФ опубликовало видеоролик со сдачей в плен украинских солдат. Один из них после заявил, что если вернётся домой по программе обмена пленными, то его тотчас отправят назад, воевать. Поэтому, лучше уж сесть в тюрьму, заключил он.

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#граница
#украина
#всу
#мобилизация
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Военкор рассказал о попытке проникновения роты ВС Украины во время атаки на Белгород
Сладков: рота ВСУ пыталась проникнуть в Белгород 30 декабря
16 января 2024, 12:35

Фото: istock / vadimrysev

Во время атаки Вооруженных сил Украины на Белгород 30 декабря 2023 года рота ВСУ попыталась проникнуть на территорию Российской Федерации.

Об этом сообщает военный корреспондент Александр Сладков в эфире радиостанции «Говорит Москва».

Как утверждает военкор, рота солдат пыталась попасть в Белгородскую область с помощью машин повышенной проходимости и бронетехники. При себе бойцы имели пулеметы. Российские силовики сумели предотвратить угрозу.

«Тут и пограничники, и спецназ, и ФСБ, и Минобороны, и тероборона, и Росгвардия, и МВД — единый кулак, плюс усилия губернатора, они дают четкий эффект», — рассказал Сладков.

Ранее Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков навестил детей, которые пострадали при обстреле Белгорода 30 декабря. Подробно ознакомиться с этим можно в нашем материале.

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