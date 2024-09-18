В Раменском избрали председателя Совета депутатов округа

Фото: пресс-служба администрации Раменского г.о.
Первое заседание нового состава Совета депутатов Раменского городского округа состоялось в администрации, в ходе заседания был избран председатель Совета и его заместители, сообщает пресс-служба муниципалитета.
«По итогам голосования председателем Совета депутатов Раменского округа стал Юрий Ермаков, его заместителями — Нина Широкова и Владимир Демин», — говорится в сообщении.Присутствовавший на заседании врип главы Раменского округа Эдуард Малышев отметил важность работы окружного Совета депутатов для муниципалитета.
Совет депутатов Раменского городского округа был избран в ходе голосования, которое проводилось 6, 7 и 8 сентября. По итогам выборов партия «Единая Россия» получила 20 мандатов, КПРФ — пять мандатов, «Справедливая Россия» и ЛДПР — по два мандата и партия «Новые люди» — один мандат.
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