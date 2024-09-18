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В Раменском избрали председателя Совета депутатов округа

18 сентября 2024, 12:09
Фото: пресс-служба администрации Раменского г.о.

Фото: пресс-служба администрации Раменского г.о.

Первое заседание нового состава Совета депутатов Раменского городского округа состоялось в администрации, в ходе заседания был избран председатель Совета и его заместители, сообщает пресс-служба муниципалитета.
«По итогам голосования председателем Совета депутатов Раменского округа стал Юрий Ермаков, его заместителями — Нина Широкова и Владимир Демин», — говорится в сообщении.
Присутствовавший на заседании врип главы Раменского округа Эдуард Малышев отметил важность работы окружного Совета депутатов для муниципалитета.



Совет депутатов Раменского городского округа был избран в ходе голосования, которое проводилось 6, 7 и 8 сентября. По итогам выборов партия «Единая Россия» получила 20 мандатов, КПРФ — пять мандатов, «Справедливая Россия» и ЛДПР — по два мандата и партия «Новые люди» — один мандат.

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#совет депутатов
#эдуард малышев
Песков ответил на провокационное заявление Столтенберга об ударах ВСУ вглубь России
Песков: слова Столтенберга об ударах ВСУ вглубь РФ провокационные
18 сентября 2024, 12:27

Фото: iStock/Michele Ursi

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал недальновидным и непрофессиональным показное желание генсека НАТО Йенса Столтенберга игнорировать заявления российского лидера о последствиях ударов по России западным дальнобойным оружием.
Накануне глава Североатлантического альянса заявил, что снятие запрета на удары Украины вглубь России не является пересечением красной линии, после чего последует эскалация конфликта. Тогда же он поддержал властей Франции и Великобритании, которые выступили за разрешение Киеву использовать свои ракеты для обстрела российских территорий.

Комментируя слова Столтенберга, Песков отметил, что его позиция провокационная и опасная.

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#россия
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Правительство Молдавии инициировало отставку командующего Национальной армией
18 сентября 2024, 12:12

Фото: istockphoto/Iuri Gagarin

Кабинет министров Республики Молдова инициировал отставку командующего Национальной армией Эдуарда Охладчука. Об этом решении было объявлено в ходе заседания правительства.
Трансляция заседания молдавского Кабмина велась его пресс-службой в социальной сети. Проект постановления зачитал государственный секретарь министерства обороны Молдавии Сергей Плоп. Как указано в документе, правительство направляет президенту республики Майе Санду предложение об отставке Охладчука с должности начальника Генрального штаба армии и командующего Национальной армией.

По словам премьер-министра Молдавии Дорин Речан, постановление в данной формулировке было одобрено членами правительства единогласно.

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#правительство
#проект
#министр
#молдавия
#армия
#президент
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Полянский: США злоупотребляют правом вето в СБ ООН ради защиты Израиля
18 сентября 2024, 11:04

Фото: istockphoto/Askolds

Россия в рамках реформы Совета Безопасности Организации Объединённых Наций предлагает лишить коллективный Запад численного превосходства. Такая ситуация позволяет западным странам манипулировать решениями СБ ООН.
Об этом заявил первый заместитель постоянного представителя РФ при всемирной организации Дмитрий Полянский. Он напомнил недавнее высказывание постпреда США при ООН Линдв Томас-Гринфилд, которая в ходе пресс-конференции сообщила, что Вашингтон использует право вето для лоббирования собственных интересов и оправдываться за это не собирается.

Комментируя высказывание американской коллеги, российский дипломат подчеркнул, что Штаты продолжают свысока разделять все страны мира на две неравноценные категории. К первой они относят «властителей Вселенной» с собой во главе, которые имеют право диктовать свою волю и действовать, как им заблагорассудиться, а ко второй — все остальные государства, находящиеся как бы на нижней ступени.

Полянский напомнил, что на фоне нового витка эскалации на Ближнем Востоке США применили право вето уже пять раз и однажды помешали Совету Безопасности осудить действия ХАМАС. Злоупотребление правом вето делает Вашингтон прямым соучастником преступлений Израиля в Газе, унёсших жизни почти 42 тысяч мирных жителей, заключил дипломат.

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#сша
#страны
#право
#оон
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#полянский
#рф
#совбез
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Недружественные страны закупили у России титан на $264,9 миллиона
Запад в 2024 году приобрёл российский титан на $264,9 миллиона
18 сентября 2024, 10:56

Фото: iStock/Apicha Thumvisead

В 2024 году страны Запада приобрели у России титан на 264,9 миллиона долларов. Об этом сообщает РИА Новости.
Отмечается, что несмотря на отказ от закупки российских ресурсов, США и ряд стран Евросоюза продолжили закупку титана у российских поставщиков для нужд своей химической промышленности, энергетического комплекса, авиакосмической отрасли и кораблестроения. За счёт этого недружественные государства обеспечили 11,4% от общего импорта производителей России.

В частности, речь идёт о компании «ВСМПО-Ависма», которая обеспечивает порядка четверти всего рынка, в том числе и поставщиков самолётов Airbus и Boeing. До введения различных санкционных ограничений российские экспортёры обеспечивали 50% мировой авиационной промышленности.

В начале сентября президент России Владимир Путин предложил ответить Западу на ограничения на поставку в РФ части товаров. Одним из вариантов могло бы стать ограничение экспорта ряда российских стратегических ресурсов, таких как титан, уран или никель. Однако принимать решения необходимо аккуратно, чтобы в результате не нанести вред самим себе.

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#россия
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#ограничения
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В Госдуме рассмотрят законопроект об отправке подсудимых на СВО
18 сентября 2024, 10:08

Фото: istockphoto/Semen Salivanchuk

Государственная дума в среду, 18 сентября, рассмотрит законопроекты о прекращении уголовного преследования в отношении подсудимых, которые отправляются на специальную военную операцию.
Законодатели и Верховный суд предложили дать возможность фигурантам уголовных дел заключать контракты с министерством обороны на этапе рассмотрения их дел в суде. В настоящее время такую возможность имеют те, чьи дела ещё не рассматривались в суде по существу, либо те, кто уже осуждён.

Адвокаты считают, что такой законопроект восполнит пробел, который допущен в законодательстве изначально. Очевидно, что те лица, которые находятся под уголовным преследованием до направления дела в суд, и те, кто уже находится под судебным следствием, существенно не различаются — и те, и другие официально не считаются виновными, пока обратное не доказано в суде. Таким образом, с принятием поправок в законодательство количество лиц, имеющих право на заключение контракта с Минобороны существенно увеличится, полагают юристы.

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#суд
#законопроект
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#минобороны
#сво
#контракт
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CNN: За взрывами принадлежащих членам «Хезболлы» пейджеров стоит Израиль
18 сентября 2024, 09:01

Фото: istockphoto/Isaac Lee

Накануне, 17 сентября, в разных частях Ливана начали массово взрываться пейджеры, принадлежащие участникам радикального движения «Хезболла». За организацией этих взрывов стоит Израиль.
Как сообщает CNN, за этим безупречно спланированным и проведённым нападением стоит израильская разведка «Моссад» и военные Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ). В публикации отмечается, что израильтяне сумели тайно поместить взрывчатое вещество в каждую единицу из крупной партии устройств связи тайваньского производства, которая поступила в Ливан и предназначалась для «Хезболлы».

По данным источников издания, взрывчатка была помещена рядом с батареями питания пейджеров. В устройства были встроены переключатели для дистанционного подрыва. Батареи сдетонировали одновременно, после получения сигнала.

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#военные
#взрывчатка
#разведка
#израиль
#ливан
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Суд объяснил включение рэпера Моргенштерна* в реестр иноагентов
Моргенштерн* включён в реестр иноагентов из-за политической деятельности
18 сентября 2024, 08:41

Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова

Рэп-исполнитель и блогер Алишер Моргенштерн* занимается политической деятельностью в интересах иностранного источника финансирования. Именно это и стало причиной его включения Минюстом в реестр иностранных агентов.
Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на судебные материалы. Рэпер был признан иностранным агентом 6 мая 2022 года. Позже он подал иск к министерству юстиции о снятии с него статуса иноагента. Суд отклонил это ходатайство, предоставив мотивированное объяснение своего решения.

В документе, в частности, указано, что Моргенштерн* основал телеграм-канал, в котором, в числе прочих, освещаются события политического характера. Посты сопровождаются негативными комментариями, осуждающими принимаемые органами государственной власти Российской Федерации решения. Уточняется, что свою деятельность исполнитель вёл на средства компанииYoola Labs Ltd, партнёрской сети YouTube, продвигающей блогеров.

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* Признан иноагентом в РФ
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#блогер
#иноагенты
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SNA: «Моссад» начинил взрывчаткой пять тысяч пейджеров «Хезболлы»
18 сентября 2024, 08:00

Фото: istockphoto/Ruma Aktar

Представители разведки Израиля «Моссад» получили доступ к средствам связи ливанского движения «Хезболла». Они нанесли на батарейки пейджеров взрывоопасное вещество PETN перед тем, как устройства были переданы членам движения.
Об этом сообщает телеканал Sky News Arabia (SNA) со ссылкой на собственные источники. В публикации указано, что израильские разведчики нанесли на аккумуляторы пейджеров пентаэритриттетранитрат (PETN), который впоследствии сдетонировал после нагревания батарей.

Накануне, 17 сентября, в разных районах Ливана начали массово взрываться пейджеры, принадлежащие участникам радикального движения «Хезболла». По сообщению ливанского министерства здравоохранения, ранения получили свыше 2,8 тысячи человек, восемь человек погибли. Ответственность за происшедшее власти Ливана возложили на Израиль.

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#израиль
#человек
#взрыв
#движение
#ливан
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Избранный президент Мексики Шейнбаум отклонила приглашение посетить Украину
18 сентября 2024, 06:24

Избранный президент Мексики Клаудия Шейнбаум отказалась от приглашения президента Украины Владимира Зеленского посетить страну.
На пресс-конференции она заявила, что её главным приоритетом является управление Мексикой, и поездка на Украину не входит в её ближайшие планы.

Шейнбаум отметила, что планирует сократить количество международных визитов, сосредоточившись на внутренних вопросах страны после вступления в должность 1 октября. Она подчеркнула, что участие в международных мероприятиях возможно лишь в тех случаях, когда они будут иметь важное значение для Мексики.

Ранее Зеленский выразил надежду на визит Шейнбаум в Украину и заявил о намерении отправить представителя на её инаугурацию.

Напомним, посол России в США Анатолий Антонов заявил, что страны НАТО под руководством США и Великобритании нацелены на прямое столкновение с Российской Федерацией. При этом, подчеркнул он, Москва не стремится к войне и готова к переговорам.

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#зеленский
#украина
#мексика
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