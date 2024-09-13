Состояние одного из повреждённых БПЛА домов в Раменском признали работоспособным

Фото: телеграм-канал Эдуарда Малышева
Специалисты оценили состояние несущих конструкций дома в Спортивном проезде в городе Раменское, повреждённого в результате атаки БПЛА. Оно признано работоспособным, сообщил временно исполняющий полномочия главы муниципалитета Эдуард Малышев.
«На сегодня восстановлена подача горячей и холодной воды; электричества. Работают лифты. По заключению специализированной организации, состояние несущих конструкций и дома в целом признано работоспособным», – написал Малышев в своем телеграм-канале.Он отметил, что жильцы большинства квартир могут возвращаться домой. Исключение – те, кто проживал на 11, 12 и 13 этажах. Им предложено размещение в пункте временного пребывания и в манёвренном фонде.
Ранее сообщалось, что 10 сентября при ночной атаке дронов были серьёзно повреждены многоквартирные дома в Спортивном проезде и на ул. Высоковольтной в Раменском. Погибла женщина, ещё восемь человек пострадали. В многоэтажке в Спортивном проезде повреждено 54 квартиры.
Как отметил Малышев, до 16 сентября подрядная организация проведёт замеры для установки окон. А до конца месяца планируется завершить закрытие теплового контура здания.
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Лора Луганская