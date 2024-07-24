В РФ сочли несостоятельными попытки Запада подать дело Курмашевой как «преследование»

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На Западе дело Алсу Курмашевой пытаются представить как «преследование журналистки». Однако такие попытки совершенно несостоятельны, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в беседе с ТАСС.
Она отметила, что заявления о преследовании не соответствуют действительности, поскольку Курмашева не была аккредитовала при МИД России как иностранный корреспондент и не работала на российские СМИ.
Также Захарова указала на то, что дело Курмашевой рассматривается исключительно в рамках Уголовного кодекса. Поводом для этого стал серьёзный приговор, вынесенный Верховным судом Татарстана.
Напомним, что Курмашеву обвиняют в передаче заведомо ложной информации о деятельности ВС РФ, а также в уклонении от исполнения обязанностей иноагента.
Журналистка является гражданкой США, американская администрация настаивает на её освобождении.
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Также Захарова указала на то, что дело Курмашевой рассматривается исключительно в рамках Уголовного кодекса. Поводом для этого стал серьёзный приговор, вынесенный Верховным судом Татарстана.
Напомним, что Курмашеву обвиняют в передаче заведомо ложной информации о деятельности ВС РФ, а также в уклонении от исполнения обязанностей иноагента.
Журналистка является гражданкой США, американская администрация настаивает на её освобождении.
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Анастасия Чинкова