Суд приговорил американского журналиста Гершковича к 16 годам колонии

Фото: РИА Новости/Илья Питалев
Американского журналиста издания The Wall Street Journal Эвана Гершковича приговорили к 16 годам лишения свободы. Приговор был оглашён в пятницу в Свердловском областном суде.
Отмечается, что журналист будет отбывать наказание в колонии строгого режима.
Ранее в этот день сообщалось, что он не признал вину по делу о шпионаже.
Гершковича обвиняют в шпионаже по заданию ЦРУ. Весной 2023 года он прибыл в Свердловскую область, где собирался секретную информацию о работе «Уралвагонзавода», выпускающего и ремонтирующего военную технику. 29 марта его задержали сотрудники ФСБ.
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Ранее в этот день сообщалось, что он не признал вину по делу о шпионаже.
Гершковича обвиняют в шпионаже по заданию ЦРУ. Весной 2023 года он прибыл в Свердловскую область, где собирался секретную информацию о работе «Уралвагонзавода», выпускающего и ремонтирующего военную технику. 29 марта его задержали сотрудники ФСБ.
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Анастасия Чинкова