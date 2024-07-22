Журналистку Курмашеву осудили на 6,5 лет колонии по делу о «фейках» про армию

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В декабре прошлого года было возбуждено дело о «фейках» против Алсу Курмашевой.
По мнению обвинения, ее книга «Нет войне. 40 историй россиян, выступающих против вторжения в Украину» содержала «ложную информацию».
Из карточки дела на сайте суда следует, что обвинительный приговор был вынесен 19 июля.
По версии обвинения, ложная информация содержалась в книге Курмашевой «Нет войне. 40 историй россиян, выступающих против вторжения в Украину». Она была опубликована в ноябре прошлого года в интернете на сайте «Idel.Реалии», который был признан иностранным агентом.
Курмашева была арестована в октябре прошлого года за неисполнение обязанности по представлению документов для включения в реестр иностранных агентов. В декабре того же года против неё возбудили новое дело по статье о распространении «фейков» про российскую армию.
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«Алсу Курмашева, журналистка татаро-башкирской службы «Радио Свобода» (деятельность признана нежелательной в России), была приговорена к шести с половиной годам колонии общего режима по делу о распространении «фейков» про армию», — сообщили в РБК.
Из карточки дела на сайте суда следует, что обвинительный приговор был вынесен 19 июля.
По версии обвинения, ложная информация содержалась в книге Курмашевой «Нет войне. 40 историй россиян, выступающих против вторжения в Украину». Она была опубликована в ноябре прошлого года в интернете на сайте «Idel.Реалии», который был признан иностранным агентом.
Курмашева была арестована в октябре прошлого года за неисполнение обязанности по представлению документов для включения в реестр иностранных агентов. В декабре того же года против неё возбудили новое дело по статье о распространении «фейков» про российскую армию.
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Мира Полтева