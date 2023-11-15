В «Рособоронэкспорте» рассказали о причинах отказа от экспорта БПЛА «Ланцет»

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Иностранные заказчики проявляют большой интерес к российскому барражирующему боеприпасу «Ланцет». Однако этот дрон-камикадзе не поставляется за границу, в том числе по причине его высокой востребованности в Вооруженных силах России.
На сегодняшний день «Рособоронэкспорт» в этом сегменте продвигает беспилотник «Куб-Э». Что касается «Ланцета», то этот барражирующий боеприпас, несмотря на значительный интерес к нему на внешнем рынке, за рубеж не поставляется. Причина в том, что в нем велика потребность Вооруженных сил РФ, а также в отсутствии разрешительных экспортных документов, пояснил глава «Рособоронэкспорта».
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Александр Бойцов