В России допустили примирение с Европой благодаря Франции

19 июня 2025, 08:11

Глава РФПИ Дмитриев назвал Францию возможным мостом между Россией и Европой

Фото: iStock/klenger

Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) и спецпредставитель президента по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев заявил, что французские компании контактируют с Москвой. Об этом пишет РБК.