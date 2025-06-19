В России допустили примирение с Европой благодаря Франции

Глава РФПИ Дмитриев назвал Францию возможным мостом между Россией и Европой
Фото: iStock/klenger

Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) и спецпредставитель президента по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев заявил, что французские компании контактируют с Москвой. Об этом пишет РБК.



Глава РФПИ назвал Париж возможным мостом между Россией и Европой. По мнению Дмитриева, есть шанс, что Франция поможет примирению Европы и РФ.

Франция может сыграть важную роль в данном процессе, заключил он.

Ранее французский лидер Эммануэль Макрон заявил, что Евросоюз подготовил беспрецедентные санкции в отношении России. Подробнее читайте в материале «Радио 1».

Екатерина Коршунова

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