Премьер-министр Британии перепутал переводчика с президентом Южной Кореи
DM: Премьер Британии Кир Стармер перепутал переводчика с президентом Южной Кореи
Премьер-министр Великобритании Кир Стармер выставил себя в нелестном свете, перепутав президента Южной Кореи Ли Чжэ Мёна с переводчиком на саммите G7 в Канаде. Его неловкий поступок вызвал обсуждения в СМИ, сообщает британский таблоид Daily Mail.
На саммите, проходившем 16–17 июня в канадском Кананаскисе, Стармер пожал руку переводчику вместо Ли Чжэ Мёна во время официальных переговоров. Кроме того, он замешкался при выборе места для общей фотографии, поставив корейскую делегацию в неудобное положение.
«Премьер-министр, которому накануне пришлось щадить Дональда Трампа, когда тот уронил на пол документы по торговому соглашению, пожал руку переводчику вместо Ли Чжэ Мёна, когда они встретились для официальных переговоров», — иронично отмечает Daily Mail.Стремясь сгладить свою ошибку, Стармер быстро заявил, что Великобритания стремится еще больше укрепить «хорошие и прочные отношения» с Южной Кореей в сферах свободной торговли и обороны.
Ли Чжэ Мён в ответ отметил необходимость модернизации торгового соглашения между их странами.
Саммит G7, изначально запланированный на 15 июня, собрал лидеров Германии, США, Канады, Великобритании, Франции, Италии, Японии, а также представителей Евросоюза и приглашенных стран-партнеров.