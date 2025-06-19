Премьер-министр Британии перепутал переводчика с президентом Южной Кореи

19 июня 2025, 06:39

DM: Премьер Британии Кир Стармер перепутал переводчика с президентом Южной Кореи

Фото: iStock/IR_Stone

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер выставил себя в нелестном свете, перепутав президента Южной Кореи Ли Чжэ Мёна с переводчиком на саммите G7 в Канаде. Его неловкий поступок вызвал обсуждения в СМИ, сообщает британский таблоид Daily Mail.





На саммите, проходившем 16–17 июня в канадском Кананаскисе, Стармер пожал руку переводчику вместо Ли Чжэ Мёна во время официальных переговоров. Кроме того, он замешкался при выборе места для общей фотографии, поставив корейскую делегацию в неудобное положение.





«Премьер-министр, которому накануне пришлось щадить Дональда Трампа, когда тот уронил на пол документы по торговому соглашению, пожал руку переводчику вместо Ли Чжэ Мёна, когда они встретились для официальных переговоров», — иронично отмечает Daily Mail.

