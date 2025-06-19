Дуров рассказал, как перестал отвечать Макрону после его заявления о румынских выборах
Дуров проигнорировал Макрона в Telegram после скандала с выборами в Румынии
Основатель Telegram Павел Дуров отказался отвечать на сообщение президента Франции Эммануэля Макрона, отправленное после разоблачения Дуровым попытки Парижа повлиять на президентские выборы в Румынии. Об этом Дуров рассказал в интервью французскому изданию Le Point.
Ранее, в середине мая, Дуров публично заявил об обращении к нему главы французской разведки Николя Лернера. Тот просил заблокировать в Telegram каналы румынской консервативной оппозиции накануне выборов, но получил отказ.
Дуров также открыто говорил о своей готовности приехать в Румынию для дачи показаний по делу об иностранном вмешательстве в президентские выборы, если от него это требуется.
«Долгое время он (Макрон) мог отправлять мне сообщения в Telegram на целую кучу тем. В последний раз это было в тот день, когда я сделал заявление о выборах в Румынии и о DGSE», — объяснил основатель мессенджера.Дуров подчеркнул, что оставил сообщение президента Франции без ответа. Он также заявил, что не станет раскрывать содержание послания Макрона, однако уточнил, что сейчас отказался бы от встречи с французским президентом, если бы ему поступило подобное предложение.
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