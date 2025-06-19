Дуров рассказал, как перестал отвечать Макрону после его заявления о румынских выборах

19 июня 2025, 00:21

Дуров проигнорировал Макрона в Telegram после скандала с выборами в Румынии

Фото: iStock/Penderev

Основатель Telegram Павел Дуров отказался отвечать на сообщение президента Франции Эммануэля Макрона, отправленное после разоблачения Дуровым попытки Парижа повлиять на президентские выборы в Румынии. Об этом Дуров рассказал в интервью французскому изданию Le Point.





Ранее, в середине мая, Дуров публично заявил об обращении к нему главы французской разведки Николя Лернера. Тот просил заблокировать в Telegram каналы румынской консервативной оппозиции накануне выборов, но получил отказ.



Павел Дуров (Фото: Instagram* @durov)

Дуров также открыто говорил о своей готовности приехать в Румынию для дачи показаний по делу об иностранном вмешательстве в президентские выборы, если от него это требуется.





«Долгое время он (Макрон) мог отправлять мне сообщения в Telegram на целую кучу тем. В последний раз это было в тот день, когда я сделал заявление о выборах в Румынии и о DGSE», — объяснил основатель мессенджера.