В России могут ввести уголовную ответственность за незаконную регистрацию ИП

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В Государственную думу РФ внесён правительственный законопроект об уголовной ответственности за регистрацию индивидуальных предпринимателей (ИП) на подставных лиц. Ранее такое наказание предусматривалось только для создателей фиктивных компаний.
Согласно законопроекту, как организаторам схем с фиктивными ИП, так и подставным физическим лицам будет грозить наказание в диапазоне от штрафов до трёх лет лишения свободы, сообщает «Коммерсант». Эксперты в целом поддерживают выдвинутую инициативу. Отмечается, что в последние годы широкое распространение получила практика регистрации фиктивных ИП на граждан за денежное вознаграждение. В дальнейшем эти ИП не имеют никакого отношения к предпринимательской деятельности, а используются для уклонения от налогов и обналичивания денежных средств.
В пояснительной записке к проекту правительство отмечает, что количество ИП в последние годы растёт в геометрической прогрессии. Они наделены аналогичными с юридическими лицами правами, но обладают рядом преимуществ в обращении с денежными средствами при их обналичивании. Поэтому реквизиты фиктивных ИП зачастую используются для незаконной деятельности и при совершении экономических преступлений.
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Александр Бойцов