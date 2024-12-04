Самозанятость в 2024 году: плюсы и минусы, как оформить и сколько налогов надо платить

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Что такое самозанятостьСамозанятость — это выгодный налоговый режим для людей, получающих доходы от личной трудовой деятельности на территории РФ. Официально он называется «налог на профессиональный доход», сокращенно НПД.
Стать самозанятыми в 2024 году могут граждане России, а также Украины и стран ЕАЭС — Армении, Беларуси, Казахстана и Киргизии.
Можно стать самозанятым с 14 лет. Для регистрации подростку требуется согласие родителей, усыновителей или попечителей. Исключение — несовершеннолетние, прошедшие процедуру эмансипации или вступили в брак: им согласие родителей не требуется.
Особенности самозанятостиРанее предприниматели, желающие вести бизнес легально, должны были оформлять ИП или ООО. Эти варианты не подходили тем, у кого небольшие и нерегулярные доходы. Налоговый специальный режим был введён в качестве эксперимента в 2019 году.
Самозанятые платят НПД и не отчисляют налог на прибыль или на доходы физических лиц (НДФЛ). Главное условие — работать самостоятельно, без наемных сотрудников. Одному человеку можно совмещать несколько видов деятельности.
Под самозанятость попадает множество видов деятельности. Можно продавать товары собственного производства, оказывать услуги или выполнять работы. Её могут оформить фрилансеры, работники бьюти-сферы, няни, «трезвые водители», дизайнеры, фотографы, таксисты и так далее.
Фото: istock / MachineHeadz
Преимущества и недостатки
К преимуществам можно отнести:
- возможность вести дело легально, не боясь штрафов;
- быстрая регистрация за 10-15 минут, можно обойтись без посещения налоговой;
- отсутствие отчётности и необходимости подавать налоговую декларацию;
- налоговая ставка ниже, чем у индивидуальных предпринимателей;
- расчёт налога в приложении на основании переданных данных о доходах осуществляется автоматически.
Но есть и минусы:
- ограниченный доход — в случае превышения статус автоматически снимается и необходимо оформить ИП с другим налоговым режимом или платить налоги как физлицо;
- запрещено нанимать работников на постоянную основу и платить им зарплату;
- нельзя получать налоговый вычет за обучение, лечение или покупку недвижимости, поскольку самозанятый не платит НДФЛ;
- отсутствие трудового стажа и пенсионных балов, необходимых для расчета будущей пенсии. Больничный могут получить только ИП, которые добровольно делают отчисления в ФСС.
Чем самозанятость отличается от ИППредприниматели на всех налоговых режимах, помимо НПД и АУСН, обязаны платить за себя страховые взносы, а на общем или упрощенном режиме — еще и подавать декларации. При этом они могут нанимать сотрудников и работать с большими оборотами.
Фото: istock / simpson
Самозанятые не сдают отчеты и не используют онлайн-кассу. У них низкие налоговые ставки — от 4% до 6%.
Условия и ограничения
По виду деятельностиНельзя быть посредником или заниматься перепродажей чужих товаров, а также маркированных и подакцизных: легковые авто, бензин, алкоголь, табак, обувь, некоторые виды одежды, духи, ювелирные изделия и другие.
По доходуОграничение по сумме дохода для самозанятых — ₽2,4 миллиона в год. Лимита для дохода за месяц нет: можно в январе ничего не заработать, в феврале получить 15 тысяч рублей, а в марте — миллион.
Какой налог у самозанятогоПри работе с физлицами налог составит 4% от дохода, а при работе с организациями или ИП — 6%.
Как оформить самозанятость в 2024 году
Через банкКлиенты некоторых уполномоченных банков (к примеру, Сбербанк, «Т-банк», «Альфа-банк») или операторов электронных площадок могут зарегистрировать самозанятость через них.
На сайте ФНСНа сайте Федеральной налоговой службы России есть личный кабинет плательщика НПД. Необходимо ввести ИНН и пароль, используемый при входе в личный кабинет ФНС. Также можно зайти через портал «Госуслуги».
«Мой налог»В официальном мобильном приложении ФНС «Мой налог» можно сократить срок получения статуса до пяти минут. Оно доступно в сервисах Google play и AppStore, а также на сайте ФНС. В приложение загружаются паспортные данные и ИНН. Фото можно прикрепить или сделать прямо через приложение.
Фото: istock / SARINYAPINNGAM
В налоговойПри личном обращении в налоговую подается заявление, данные паспорта гражданина России и фото.
Документы, которые нужны для оформления самозанятостиЧтобы открыть статус самозанятого, нужны следующие документы:
- заявление;
- паспорт;
- ИНН;
- фотография.
ИнструкцияПри регистрации через приложение «Мой налог необходимо зайти в личный кабинет и указать вид деятельности. Для этого нужно перейти по вкладкам: «Прочее» → «Профиль» → «Вид деятельности». В разделе «Платежи» можно привязать банковскую карту.
Чтобы зарегистрироваться через сайт ФНС, нужно скачать приложение «Мой налог», указать способ регистрации «Через личный кабинет на сайте ФНС». Затем ввести сведения, используемые для входа в личный кабинет ФНС и подтвердить регистрацию.
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