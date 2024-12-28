В России будут сажать в тюрьму за незаконную регистрацию ИП

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Правительство внесло в Государственную думу законопроект об ужесточении наказания за незаконную регистрацию физических лиц в качестве индивидуальных предпринимателей (ИП). Теперь за это правонарушение может грозить реальный тюремный срок.
Соответствующий документ опубликован на сайте нижней палаты российского парламента. Предполагается внести изменения в статьи 173.1 и 173.2 УК РФ. Новая редакция предполагает дополнения в части наказания за незаконную регистрацию ИП. В первой статье будет предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет за образование юридического лица через подставных лиц. Кроме того, наказываться будет предоставление в регистрационный орган, повлекших внесение в единый государственный реестр юридических лиц (ЕГРЮЛ) сведений о подставных лицах.
Закон предусматривает освобождение от уголовной ответственности тех, кто нарушил его впервые и активно сотрудничал со следствием и способствовал раскрытию и расследованию преступления.
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