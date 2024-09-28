В России напомнили о поучении двойной выплаты к пенсии

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Депутат Государственной Думы по социальной политике Светлана Бессараб сообщила РИА Новости, что пенсионеры, достигшие 80-летнего возраста, будут получать двойную страховую пенсию по старости без заявления.
«Граждане, достигшие 80-летнего возраста, в следующем за юбилейным месяце проактивно, в беззаявительном порядке получат удвоенную фиксированную выплату к страховой пенсии по старости», – рассказала собеседница издания.
По ее словам, в настоящее время фиксированная выплата составляет чуть более 8134 рублей. Таким образом, удвоенная сумма составит 16 269 рублей.
Ранее спикер Государственной Думы Вячеслав Володин сообщил, что в октябре вступит в силу закон о повышении размера выплат, учитываемых при расчете пенсий военных пенсионеров и индексации зарплат сотрудников федеральных ведомств. В частности, военные пенсии будут проиндексированы на 5,1%.
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Александр Климов