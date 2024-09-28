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В России напомнили о поучении двойной выплаты к пенсии

Депутат Бессараб: двойную выплату к пенсии получат достигише 80 лет
28 сентября 2024, 05:02
Фото: istockphoto/Denis Vostrikov

Фото: istockphoto/Denis Vostrikov

Депутат Государственной Думы по социальной политике Светлана Бессараб сообщила РИА Новости, что пенсионеры, достигшие 80-летнего возраста, будут получать двойную страховую пенсию по старости без заявления.
«Граждане, достигшие 80-летнего возраста, в следующем за юбилейным месяце проактивно, в беззаявительном порядке получат удвоенную фиксированную выплату к страховой пенсии по старости», – рассказала собеседница издания.

По ее словам, в настоящее время фиксированная выплата составляет чуть более 8134 рублей. Таким образом, удвоенная сумма составит 16 269 рублей.



Ранее спикер Государственной Думы Вячеслав Володин сообщил, что в октябре вступит в силу закон о повышении размера выплат, учитываемых при расчете пенсий военных пенсионеров и индексации зарплат сотрудников федеральных ведомств. В частности, военные пенсии будут проиндексированы на 5,1%.

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#вячеслав володин
#госдума
В Британии допустили наличие у Зеленского идеи создать нарратив о предательстве Запада
Spectator: Зеленский планирует создать нарратив о предательстве Запада
28 сентября 2024, 05:44

Президент Украины Владимир Зеленский может обвинить западных союзников в отказе от сотрудничества, намеренно заявляя о необходимости Киева дойти до границ перед началом СВО, сообщается в колонке Оуэна Мэтьюса для The Spectator.
Автор допускает, что украинский лидер «на самом деле создает нарратив об ударе ножом в спину со стороны Запада, что позволило бы ему вступить в переговоры с Россией, не теряя лица».

Мэтьюсприводит слова бывшего генерального прокурора Украины Юрия Луценко о том, что «амбициозный список требований, который Зеленский представил Вашингтону, на самом деле был рассчитан на то, что его отвергнут и приведут к переговорам».

Мэтьюс пишет, что обвинение Запада в отказе от необходимого оружия и членства в НАТО «является политически полезным способом примирить украинцев, которые хотят мира, с теми, кто настаивает на справедливости, и является ключом к сохранению управляемости Украины после окончания конфликта».

27 сентября, после визита в США, Зеленский заявил, что отмена запрета на удары вглубь Российской Федерации все еще находится на рассмотрении, как и другие важные для Украины вопросы, такие как «оборонный пакет», новые санкции и «шаги, касающиеся российских активов».

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#владимир зеленский
#сша
#украина
#переговоры
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Стала известна выгода США от поставки Украине «просроченных» авиабомб JSOW
РИА Новости: США экономят $20 млн, поставляя ВСУ «просроченные» авиавбомбы JSOW
28 сентября 2024, 04:38

Фото: iStock/Kamila Kozioł

Поставка Украине дальнобойных управляемых авиабомб JSOW (Joint Standoff Weapon) позволит США сэкономить около 20 миллионов долларов, передает РИА Новости.
По мнению экспертов, Киев получит базовую конфигурацию AGM-154A. Специалисты подсчитали выгоду от поставок Украине «просроченных» JSOW. По их словам, JSOW поможет увеличить дальность поражения истребителей F-16, используемых Вооруженными силами Украины (ВСУ), особенно при запуске на больших высотах.

В то же время приобретение устаревшего оружия с 20-летним сроком службы позволит американским военным ежегодно экономить миллионы долларов на обслуживании, добавляют эксперты.

Ранее сообщалось, что президент США Джо Байден поручил Пентагону предоставить Киеву JSOW, которые позволят ВСУ увеличить зону действия украинских истребителей.

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#всу
#украина
#сша
#джозеф байден
#истребитель f-16
#поставки
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Ван И призвал США перестать очернять Китай из-за Украины
Ван И: США нужно перестать очернять Китай из-за Украины
28 сентября 2024, 04:19

Фото: iStock/Sky_Blue

Министр иностранных дел Китая Ван И, встретившийся с госсекретарем США Энтони Блинкеном, заявил, что Соединенным Штатам следует прекратить клеветать на Китай из-за позиции Пекина по Украине, передает РИА Новости.
«США следует прекратить очернять Китай и перекладывать вину, без разбора вводить санкции, а также перестать использовать это для создания противостояния и разжигания блоковой конфронтации», – отметил дипломат.

Ван И добавил, что позиция Китая по Украине ясна, и Пекин настаивает на продвижении переговоров и мирных решений.

Ранее министр иностранных дел Китая заявил, что конфликт на Украине становится все более разрушительным, и в этом контексте Пекин призывает не расширять зону боевых действий и не атаковать атомные электростанции.

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#украина
#сша
#мид
#китай
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Алаудинов рассказал о продвижении на километр в Курской области
28 сентября 2024, 03:22

Фото: РИА Новости/Сергей Бобылев

Отряд «Каштана» спецназа «Ахмат» продвинулся на один километр в Курской области и захватил район Нижний Паровой, сообщил командир спецназа Апти Алаудинов в Telegram-канале.
По его словам, бойцы «взяли участок и полностью уничтожили противника, сидевшего в этом участке».

«Считаю, что это хороший результат, потому что там противник вроде бы сидел очень уверенно, за что сегодня поплатился», – добавил Алаудинов.

Ранее командир спецназа «Ахмат» отметил, что в Курской области были уничтожены несколько иностранных наемников. Он добавил, что не стоит удивляться тому, что в украинской армии есть наемники из дружественных стран.

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#курская область
#украина
#всу
#наемники
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МАГАТЭ отчиталась об атаках БПЛА и взрывах вблизи ЗАЭС в течение недели
28 сентября 2024, 02:40

Фото: istock/chuyu

Миссия Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) сообщила о налетах беспилотников и взрывах в районе Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) за последнюю неделю.
«На ЗАЭС группа МАГАТЭ слышала взрывы в течение всей недели, в том числе несколько взрывов вблизи площадки, хотя никаких повреждений станции не сообщалось», – отмечается в отчете.

Эксперты МАГАТЭ обратили внимание на нестабильную ситуацию вокруг станции. В прошлую субботу команда ЗАЭС сообщила миссии, что подстанция в 300 метрах от станции подверглась атаке беспилотника. Эксперты осмотрели территорию.

По сообщениям, 21 сентября представителю МАГАТЭ показали поврежденный БПЛА трансформатор на подстанции «Заря» в Энергодаре. Директор подстанции Юрий Черничук заявил, что в результате удара беспилотника был поврежден трансформатор, из которого вытекло масло, но пожара не произошло.

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#магатэ
#запорожская аэс
#бпла
#удар
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Лавров заявил о нахождении Ближнего Востока на грани большой войны
Лавров: Ближний Восток находится на грани войны, которую очень кто-то желает
28 сентября 2024, 01:41

Фото: istock/chuyu

Ближний Восток находится на грани войны, заявил министр иностранных дел России Лавров в Совете Безопасности ООН.
«Ближний Восток вновь оказался на грани большой войны, которую, как представляется, кое-кто очень и очень хочет», – заявил он.

Лавров заявил американским представителям, что без поддержки Вашингтона не удастся быстро и эффективно урегулировать израильско-палестинский конфликт, что поможет вернуться к переговорам о создании независимого палестинского государства.

В начале сентября Лавров прокомментировал сообщения о том, что переговоры между Израилем и палестинской военизированной группировкой ХАМАС провалились. Он подчеркнул, что мирная инициатива в стиле ультиматума без немедленного прекращения огня приведет к затягиванию конфликта.

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#хамас
#израиль
#сергей лавров
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#палестина
#сша
#оон
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Белоруссия и Россия подготовили договор о гарантиях безопасности
Рыженков: Белоруссия и РФ подготовили договор о гарантиях безопасности
28 сентября 2024, 01:23

Фото: istockphoto/Andrzej Rostek

Белоруссия и Россия планируют подписать договор о безопасности, заявил министр иностранных дел республики Максим Рыженков, что сообщает телеканал RTVI.
По его словам, одним из ключевых пунктов договора является положение о ядерном оружии. Подписание документа приурочено к 25-летию образования Союзного государства. Дипломат подчеркнул, что «пока проект договора практически согласован».

Он добавил, что министерства иностранных дел Беларуси и России провели ряд консультаций, в ходе которых были учтены мнения всех профильных военных ведомств, а также органов, отвечающих за вопросы безопасности.

Рыженков напомнил, что на белорусской территории размещено ядерное оружие.

«Об этом знают все наши соседи, которые наращивают свои военные мускулы на границе Беларуси, но никак не делают шаг вперед», – добавил дипломат.

Ранее сообщалось, что новый договор будет включать в себя принципы применения ядерного и обычного оружия, а также другие способы обороны стран, входящих в состав Союзного государства.

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#ядерное оружие
#белоруссия
#россия
#договор
#безопасность
#мид
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ЦАХАЛ анонсировал удары по подземным стратегическим объектам под Бейрутом
28 сентября 2024, 01:06

Фото: istock/aapsky

Представитель Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявил, что в ближайшие часы начнут удары по подземным стратегическим объектам ливанской «Хезболлы» под Бейрутом, сообщает РИА «Новости».
«В ближайшие несколько часов мы собираемся атаковать стратегические объекты, которые "Хезболла" разместило в подземной инфраструктуре под тремя зданиями в центре Дахии», — говорится в сообщении ЦАХАЛ.

Ранее официальный представитель министерства обороны Израиля Даниэль Хагари заявил, что Израиль организовал массированный удар по главному военному командному центру «Хезболлы» в Бейруте. По его словам, штаб-квартира ливанского движения была «намеренно построена под жилым домом» в Бейруте. Хагари добавил, что результаты атаки будут обнародованы позже.

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#цахал
#ливан
#израиль
#армия
#удар
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США и Ирак договорились о выводе американских войск
28 сентября 2024, 00:51

Фото: iStock/Im Yeongsik

США и Ирак договорились о выводе американских войск и сворачивании международной военной миссии для борьбы с ИГИЛ*. Об этом сообщает Associated Press (AP).
Белый дом не сообщил, сколько военных покинет ближневосточную страну. В настоящее время в стране дислоцировано около 2500 военнослужащих.

По словам американских чиновников, первые военные начнут покидать базу Айн эль-Асад и международный аэропорт Багдада на западе Ирака и переедут на базу Харир в Эрбиле после президентских выборов в США в ноябре. Первый этап продлится до сентября 2025 года.

Операция «Непоколебимая решимость» будет завершена к 2026 году. Силы коалиции продолжат борьбу с ИГИЛ* в Сирии, где в настоящее время размещено около 900 американских военнослужащих.

Ранее бывший советник экс-президента США Дональда Трампа Герберт Макмастер заявил, что он сыграл свою роль в выводе американских войск из Афганистана в 2021 году. По словам Макмастера, политик отчасти ответственен за сложившуюся ситуацию, поскольку начал переговоры с талибами** об условиях вывода войск из Афганистана.

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* «Исламское государство», ИГ; запрещенная в России террористическая организация

** запрещенная в России террористическая организация
#ирак
#сша
#сирия
#армия
#военные
#дональд трамп
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