Эксперт Балынин назвал категории людей, которым с 1 октября увеличат пенсии

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С 1 октября в России для некоторых категорий граждан проиндексируют пенсии. В частности, будут больше получать бывшие сотрудники силовых структур.
Об этом в разговоре с «Российской газетой» сообщил доцент кафедры общественных финансов Финансового университета при Правительстве РФ Игорь Балынин. Он уточнил, что пенсии увеличатся у бывших военных, сотрудников органов МВД России, Росгвардии, МЧС РФ и Федеральной службы безопасности (ФСБ).
Эксперт рассказал, что изначально для этих категорий пенсионеров планировалось проиндексировать выплаты на 4,5%. Однако затем было принято решение повысить пенсии на 5,1%.
Кроме того, напомнил специалист, с 1 октября увеличится пенсия у тех, кто в сентябре отметил своё 80-летие, так как с октября они начнут получать удвоенную фиксированную доплату к страховой пенсии по старости. Никаких заявлений для этого писать не нужно, перерасчёт произойдёт автоматически, добавил эксперт.
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Эксперт рассказал, что изначально для этих категорий пенсионеров планировалось проиндексировать выплаты на 4,5%. Однако затем было принято решение повысить пенсии на 5,1%.
Кроме того, напомнил специалист, с 1 октября увеличится пенсия у тех, кто в сентябре отметил своё 80-летие, так как с октября они начнут получать удвоенную фиксированную доплату к страховой пенсии по старости. Никаких заявлений для этого писать не нужно, перерасчёт произойдёт автоматически, добавил эксперт.
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Александр Бойцов