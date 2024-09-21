Россиянам назвали срок ближайшей индексации пенсий

Фото: iStock/spaxiax
Член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб заявила, что ближайшая индексация пенсий коснется военнослужащих. Об этом информирует «Лента.ру».
Согласно словам парламентария, 1 октября этого года пенсии данной категории пенсионеров увеличатся на 5,1 процентного пункта. Уточняется, что после индексации средняя пенсия для военных будет равна порядка 42 тыс рублей.
Увеличение произойдет на 600-650 рублей в месяц.
Ранее сообщалось, что власти Московской области увеличат ежемесячные доплаты одиноко проживающим пенсионерам старше 65 лет. Данный законопроект Мособлдума приняла в ходе 91-го заседания. Подробнее читайте в материале «Радио 1».
Читайте также:
Эксперт Звенигородский пояснил суть новых оповещений ПФР о состоянии пенсии
Отдых в России, зубные протезы и скидка на лекарства: Льготы для пенсионеров в 2024 году
Депутат ГД Слуцкий объяснил важность введения доплаты к страховой пенсии
Увеличение произойдет на 600-650 рублей в месяц.
Ранее сообщалось, что власти Московской области увеличат ежемесячные доплаты одиноко проживающим пенсионерам старше 65 лет. Данный законопроект Мособлдума приняла в ходе 91-го заседания. Подробнее читайте в материале «Радио 1».
Читайте также:
Эксперт Звенигородский пояснил суть новых оповещений ПФР о состоянии пенсии
Отдых в России, зубные протезы и скидка на лекарства: Льготы для пенсионеров в 2024 году
Депутат ГД Слуцкий объяснил важность введения доплаты к страховой пенсии
Екатерина Коршунова