В России прокомментировали угрозы журналистам со стороны фонда Клуни

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Глава Союза журналистов России Владимир Соловьев ответил на угрозы «Фонда Клуни за справедливость», пишет ТАСС.
Ранее «Фонд Клуни за справедливость» пообещал добиваться ареста журналистов из России в Европе.
Соловьев назвал угрозы организации неприемлемыми. По его словам, члены фонда верят в собственную пропаганду, поэтому их можно только пожалеть.
Глава СЖР отметил, что они готовы репрессировать людей за другое мнение.
Фонд Клуни за справедливость создали юристка Амаль Клуни и ее муж, актер Джордж Клуни. На сайте компании утверждается, что она помогает пострадавшим от нарушения прав человека.
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*СМИ, выполняющее функцию иностранного агента
Соловьев назвал угрозы организации неприемлемыми. По его словам, члены фонда верят в собственную пропаганду, поэтому их можно только пожалеть.
Глава СЖР отметил, что они готовы репрессировать людей за другое мнение.
Фонд Клуни за справедливость создали юристка Амаль Клуни и ее муж, актер Джордж Клуни. На сайте компании утверждается, что она помогает пострадавшим от нарушения прав человека.
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*СМИ, выполняющее функцию иностранного агента
Алёна Самарева