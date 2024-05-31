Фото: сайт Кремля
Американский журналист Такер Карлсон заявил в эфире Tucker Carlson Network, что Россию победить невозможно.
Журналист отметил, что у Украины отсутствуют шансы победить государство, население которого на 100 миллионов человек больше, а производственные мощности военно-промышленного комплекса гораздо значительнее, чем у нее. Карлсон признал, что за Украиной на самом деле стоит Вашингтон.
Ранее Карлсон сообщил, что администрация президента США Джо Байдена потратила сотни миллиардов долларов на необъявленную войну против России. Мотивы поступков американского лидера остались необоснованными для общественности.
Напомним, американский журналист Такер Карлсон в феврале этого года посетил РФ и взял интервью у президента РФ Владимира Путина, которое вызвало мировой отклик.
Читайте также:
Такер Карлсон стал российским телеведущим после интервью с Путиным
Такер Карлсон опубликовал первый пост в своем новом Telegram-канале
Такер Карлсон рассказал о необъявленной войне между США и Россией
Ранее Карлсон сообщил, что администрация президента США Джо Байдена потратила сотни миллиардов долларов на необъявленную войну против России. Мотивы поступков американского лидера остались необоснованными для общественности.
Напомним, американский журналист Такер Карлсон в феврале этого года посетил РФ и взял интервью у президента РФ Владимира Путина, которое вызвало мировой отклик.
Читайте также:
Такер Карлсон стал российским телеведущим после интервью с Путиным
Такер Карлсон опубликовал первый пост в своем новом Telegram-канале
Такер Карлсон рассказал о необъявленной войне между США и Россией
Екатерина Коршунова