Путин поручил продлить на следующий год мораторий на проверки бизнеса

Фото: сайт Кремля
Президент Владимир Путин выслушал доклад главы аппарата правительства, вице-премьера Дмитрия Григоренко, который касался реформы контрольно-надзорной деятельности.
Также президент заслушал пояснения премьер-министра РФ Михаила Мишустина, пишет ТАСС. Президент дал поручение продлить на 2024 год действующий мораторий, наложенный проверки предприятий и предпринимателей.
Ранее сообщалось, что президент Владимир Путин объявил 2024 год годом семьи. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовых актов.
В указе сказано, что российскому правительству необходимо до 27 декабря 2023 года создать организационный комитет по проведению Года семьи и утвердить его состав. Председателем оргкомитета назначена заместитель председателя российского правительства Татьяна Голикова.
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«Давайте на 2024-й продлим», - резюмировал Владимир путин на совещании с правительством после доклада.
В указе сказано, что российскому правительству необходимо до 27 декабря 2023 года создать организационный комитет по проведению Года семьи и утвердить его состав. Председателем оргкомитета назначена заместитель председателя российского правительства Татьяна Голикова.
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Мария Фирсова