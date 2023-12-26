В России введут обязательный минимум отечественной электроники в магазинах

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Правительство выразило желание внедрить обязательные стандарты по предоставлению российской электроники в продаже как в физических, так и в интернет-магазинах. Эта информация была опубликована в газете «Коммерсант».
По планам Минпромторга, крупные сети электронных магазинов обязаны будут выделять специальные разделы для российских товаров.
Отмечается, что крупные онлайн-площадки уже начали заключать договоренности с отечественными производителями электроники для предоставления их продукции на своих платформах.
Ранее «Коммерсант» подчеркивал, что даже после введения санкций российские производители предпочитали приобретать оборудование и комплектующие за границей.
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Артем Кузьмин