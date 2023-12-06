Крупнейший российский ретейлер бытовой техники сменил логотип

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Крупный ретейлер техники и электроники «М.Видео» сменил логотип. О ребрендинге и смысле изменений рассказал главный управляющий директор компании Сергей Ли, пишет РБК.
Он рассказал, что в новом логотипе изменилась буква «М», которая не менялась с 1994 года. Она стала крупнее, буквы в слове «видео» станут прописными, их шрифт станет печатным, а не рукописным, как было раньше. Также поменялся оттенок красного цвета. Он стал ярче и приятнее глазу.
Ли уточнил, что ребрендинг делался для того, чтобы буква «М» стала главной образующей всех суббрендов компании: M.Сlub, «М.Сервис», «М.Рассрочка» и других.
В рамках ребрендинга также изменилась и подпись под логотипом. Теперь вместо «Онлайн / Быстро / Рядом» будет фраза «Главный эксперт по технике».
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