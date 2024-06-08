В России заявили о последнем сигнале для саммита по Украине

Фото: РИА Новости/Александр Кряжев
Сенатор Алексей Пушков написал в своем Telegram-канале, что отсутствие генсека ООН Антониу Гутерреша на предстоящем саммите по Украине в Швейцарии — это «самый последний» сигнал о том, что данная конференция станет не более, чем политической формальностью.
Пушков отметил, что это фактически уже признали и США, поскольку, что при отсутствии лидеров КНР, Бразилии, Индии, ЮАР и других государств, данный саммит не выполнит своей задачи. По словам сенатора, участие в конференции вице-президента США Камалы Харрис — «это ни о чем».
Ранее замглавы МИД РФ Михаил Галузин заявил, что украинский лидер Владимир Зеленский и его западные «друзья» лично звонили и просили лидеров государств СНГ посетить саммит в Швейцарии. Уточняется, что все лидеры стран СНГ отказались принимать это предложение.
Напомним, 15-16 июня Швейцария проведет саммит по Украине вблизи города Люцерн. РФ не будет принимать в нем участие. Пресс-секретарь посольства РФ в Берне Владимир Хохлов до этого сообщил, что Швейцария не направляла российской стороне приглашение для участия в саммите по Украине.
Читайте также:
МИД РФ: Зеленский лично упрашивал лидеров СНГ приехать в Швейцарию
Песков рассказал, что главное для России в спецоперации
Посол Гармонин назвал конференцию по Украине в Швейцарии шумной пиар-акцией
Ранее замглавы МИД РФ Михаил Галузин заявил, что украинский лидер Владимир Зеленский и его западные «друзья» лично звонили и просили лидеров государств СНГ посетить саммит в Швейцарии. Уточняется, что все лидеры стран СНГ отказались принимать это предложение.
Напомним, 15-16 июня Швейцария проведет саммит по Украине вблизи города Люцерн. РФ не будет принимать в нем участие. Пресс-секретарь посольства РФ в Берне Владимир Хохлов до этого сообщил, что Швейцария не направляла российской стороне приглашение для участия в саммите по Украине.
Читайте также:
МИД РФ: Зеленский лично упрашивал лидеров СНГ приехать в Швейцарию
Песков рассказал, что главное для России в спецоперации
Посол Гармонин назвал конференцию по Украине в Швейцарии шумной пиар-акцией
Екатерина Коршунова