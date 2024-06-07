В России заявили о провале саммите по Украине в Швейцарии

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Вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев заявил, что саммит по Украине в Швейцарии провалился еще до его начала, передает РИА Новости.
По его словам, никаких результатов, которые способны повлиять на развитие конфликта на Украине, не будет.
Ранее правительство Швейцарии объявило, что делегации из более чем 160 стран были приглашены на «саммит мира». Конференция будет основана на обсуждениях, которые состоялись за последние несколько месяцев. В частности, будет обсуждаться «формула мира» президента Украины Владимира Зеленского.
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«Совершенно очевидно, что цель у этой конструкции исключительно пропагандистская. Создать впечатление массовой поддержки в мире украинских позиций в этом конфликте», – отметил заявил сенатор.
Ранее правительство Швейцарии объявило, что делегации из более чем 160 стран были приглашены на «саммит мира». Конференция будет основана на обсуждениях, которые состоялись за последние несколько месяцев. В частности, будет обсуждаться «формула мира» президента Украины Владимира Зеленского.
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Александр Климов