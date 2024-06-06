Саммит по Украине в Швейцарии может погубить несколько десятков детёнышей косуль

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Саммит по Украине, который состоится в швейцарском Бюргенштоке недалеко от города Люцерн, может привести к гибели десятков детенышей косули в окрестностях. Об этом пишет газета Blick.
Уточняется, что для обеспечения безопасности участников конференции вокруг места проведения саммита введут бесполетную зону. Запрет коснётся и дронов, которыми отслеживают детёнышей косули, прячущихся на полях и подвергающихся опасности со стороны комбайнов.
По данным издания, местное отходничество использует дроны с тепловизорами для осмотра полей, где в ближайшее время должна проводиться уборка урожая. Всех обнаруженных детенышей косули эвакуирует в безопасное место, а после завершения уборки их возвращают обратно. Таким способом ежегодно удается спасти порядка 90 животных.
Однако депутат парламента от Швейцарской народной партии Франц Грютер также обеспокоен этим вопросом и хочет обратиться к правительству и предложить сделать исключение в случае бесполетной зоны для охотничьих дронов. Сейчас уже удалось сократить радиус с 46 до 27 километров вокруг Бюргенштока.
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По данным издания, местное отходничество использует дроны с тепловизорами для осмотра полей, где в ближайшее время должна проводиться уборка урожая. Всех обнаруженных детенышей косули эвакуирует в безопасное место, а после завершения уборки их возвращают обратно. Таким способом ежегодно удается спасти порядка 90 животных.
Однако депутат парламента от Швейцарской народной партии Франц Грютер также обеспокоен этим вопросом и хочет обратиться к правительству и предложить сделать исключение в случае бесполетной зоны для охотничьих дронов. Сейчас уже удалось сократить радиус с 46 до 27 километров вокруг Бюргенштока.
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Элина Позднякова