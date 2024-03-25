Российские саперы ликвидировали группировку солдат ВСУ и заминировали пути подхода

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Группа командира инженерно-саперного взвода гвардии лейтенанта Александра Мошкина разгромила украинских военных, которые пытались напасть на российских саперов, передает информационное агентство ТАСС, ссылаясь на Министерство обороны РФ.
Когда российские войска устанавливали противотанковые минные поля, на них попыталась напасть диверсионно-разведывательная группа противника. Мошкин, находившийся в обороне, расположил личный состав на безопасном расстоянии между огневыми точками и быстро определил опасное направление атаки и огневые точки противника.
Благодаря командованию Мошкина взводу удалось уничтожить группу украинских военных и завершить минирование подъездной дороги к российской линии обороны. Это позволило блокировать продвижение бронетехники и пехоты ВСУ.
Ранее Минобороны сообщило, что ПВО России ликвидировал за сутки 172 украинских дрона и 11 Storm Shadow.
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Благодаря командованию Мошкина взводу удалось уничтожить группу украинских военных и завершить минирование подъездной дороги к российской линии обороны. Это позволило блокировать продвижение бронетехники и пехоты ВСУ.
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Александр Климов