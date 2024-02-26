В Саудовскую Аравию впервые прибыла российская делегация уровня спикера Госдумы

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Делегация Государственной думы России во главе с председателем нижней палаты Вячеславом Володиным прибыла в Эр-Рияд. Это первый визит уровня председателя Госдумы в Саудовскую Аравию, отмечает «Коммерсантъ».
Вместе с Володиным в Саудовскую Аравию прибыли вице-спикер Александр Бабаков, председатели комитетов ГД Леонид Слуцкий, Владимир Кашин, Андрей Макаров, Павел Завальный, Ольга Тимофеева, Владимир Гутенев, Сангаджи Тарбаев и другие депутаты.
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