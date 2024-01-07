Саудовская Аравия решила снизить цены на февральские поставки нефти

Фото: iStock/zhengzaishuru
Саудовская Аравия решила снизить стоимость на февральские поставки нефти во все регионы. Об этом сообщает издание Bloomberg.
Отмечается, что такое решение было принято в связи со снижением спроса на рынке.
По сниженной цене нефтепродукты в феврале смогут получить страны Европы, Азии, США, а также средиземноморские государства.
Руководство государственной компании SAudi Aramco опасается профицита предложения в связи с увеличением поставок топлива из Соединённых Штатов.
Уточняется, что в феврале и марте традиционно наблюдается снижение спроса на нефть. Это связано с тем, что нефтеперерабатывающие заводы временно закрываются для проведения плановых технических работ.
Читайте также:
Ирак планирует полностью запретить импорт нефти в страну в 2024 году
Поставки газа в Китай обновили новый рекорд, сообщили в «Газпроме»
В Индии заявили, что не имеют проблем с оплатой российской нефти
По сниженной цене нефтепродукты в феврале смогут получить страны Европы, Азии, США, а также средиземноморские государства.
Уточняется, что в феврале и марте традиционно наблюдается снижение спроса на нефть. Это связано с тем, что нефтеперерабатывающие заводы временно закрываются для проведения плановых технических работ.
Читайте также:
Ирак планирует полностью запретить импорт нефти в страну в 2024 году
Поставки газа в Китай обновили новый рекорд, сообщили в «Газпроме»
В Индии заявили, что не имеют проблем с оплатой российской нефти
Анастасия Чинкова