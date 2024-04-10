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Представители украинской власти тратят финансовую помощь США, чтобы покупать дома на побережьях за рубежом. Такое заявление сделал американский сенатор от штата Алабама Томми Табервилл в эфире Newsmax.
Он уточнил, что в США печатается 80 тысяч долларов в секунду, при этом ещё 80 тысяч долларов в секунду Америка занимает. А этом 4,6 миллиона долларов ежеминутно.
Он также добавил, что Украину нельзя принимать в НАТО. По его словам, этот шаг может привести к катастрофическим последствиям.
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«Мы думаем о том, чтобы дать Украине больше денег, которые будут растрачены впустую. Люди (в украинском правительстве – ред.) уже скупили столько домов на побережьях по всему миру, что им некуда их больше девать. Давайте начнем думать о нашей стране», — заявил Табервилл.
Он также добавил, что Украину нельзя принимать в НАТО. По его словам, этот шаг может привести к катастрофическим последствиям.
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Элина Позднякова