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Украинские солдаты теряют мотивацию и впадают в отчаяние из-за коррупционных скандалов на Украине. Об этом сообщает Franceinfo.
По словам одного из военнослужащих, если бы украинские власти не воровали деньги, тогда Европа продолжала бы оказывать поддержку Киеву. При этом он отметил, что есть множество чиновников, которые наживаются на противостоянии.
Другой солдат подчеркнул, что из-за воровства властей он вынужден самостоятельно покупать себе обмундирование.
Ранее глава минобороны Рустем Умеров написал в социальных сетях, что внутренний аудит Министерства обороны Украины выявил совершенных за короткий срок нарушений более чем на десять миллиардов гривен. При этом неоднократно становилось известно о задержании или обвинении украинских правительственных лиц в растрате крупных денежных сумм.
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Екатерина Коршунова