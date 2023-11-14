Юных музыкантов и художников посвятили в первоклассники

Фото: пресс-служба администрации городского округа Волоколамск
За два месяца обучения школьники смогли поближе познакомится друг с другом и преподавателями,а также изучить новые для них предметы.
Кроме этого, с праздником первоклашек поздравила и.о. заместителя главы администрации Волоколамского округа Марина Марнова. Она пожелала ребятам успешной учебы и развития их талантов.
Стоит отметить, что для первогодок помимо музыкальных номеров были заготовлены интересные задания на знание основ музыки. Все дети успешно справились со всеми заданиями.
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