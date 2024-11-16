В штаб-квартиру сил ООН в Ливане попал снаряд

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Снаряд попал в штаб-квартиру Временных сил Организации Объединенных Наций в Ливане (ВСООНЛ). Об этом говорится в сообщениях Telegram-канала организации.
«Сегодня днем 155-мм боевой артиллерийский снаряд попал в штаб-квартиру западного сектора ВСООНЛ в Шаме. Снаряд не взорвался», – информирует ВСООНЛ.
Отмечается, что итальянские специалисты по обезвреживанию бомб немедленно оцепили территорию и произвели контролируемый взрыв. Никто из миротворцев не пострадал.
Ранее министр обороны Израиля Исраэль Кац огласил условия перемирия в Ливане. По его словам, Израиль будет продолжать атаковать шиитское движение «Хезболла» до тех пор, пока не достигнет всех целей войны.
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Александр Климов