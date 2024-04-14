В Словакии пожелали наладить отношения с Россией

Фото: РИА Новости/Алексей Витвицкий
Премьер-министр Роберт Фицо заявил, что Словакия хочет наладить хорошие отношения с Россией. В интервью RTVS премьер-министр Фицо выразил надежду, что отношения с Москвой станут стандартными после окончания конфликта на Украине.
Премьер-министр отметил, что Словакия уважает усилия Советского Союза по победе над фашизмом и освобождению Чехословакии.
В то же время премьер-министр добавил, что Братислава хочет нормальных отношений с Киевом, хотя и выступает против военного решения конфликта и не поддерживает членство Украины в НАТО.
Bloomberg ранее сообщал, что Словакия при Фицо стала одной из самых пророссийских стран в Европе. По его словам, такие перемены «оказались драматическим.
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«Мы заинтересованы в хороших и дружеских отношениях», — подчеркнул он..
В то же время премьер-министр добавил, что Братислава хочет нормальных отношений с Киевом, хотя и выступает против военного решения конфликта и не поддерживает членство Украины в НАТО.
Bloomberg ранее сообщал, что Словакия при Фицо стала одной из самых пророссийских стран в Европе. По его словам, такие перемены «оказались драматическим.
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Александр Климов