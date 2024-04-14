В Словакии пожелали наладить отношения с Россией

Бывший полковник армии США Эрл Расмуссен объяснил, чем обострение ситуации на Ближнем Востоке выгодно Украине. В беседе с РИА Новости Расмуссен заявил, что пакеты помощи США Украине и Израилю находятся в процессе согласования, и недавнее нападение Ирана на Израиль может значительно ускорить принятие этих пакетов.