Жителям Израиля разрешили покинуть убежища

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Командование Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) разрешило жителям страны покинуть свои убежища после массированной ракетной и беспилотной атаки со стороны Ирана, сообщает Times of Israel.
Гражданским лицам больше не нужно оставаться в защищенных зонах. Однако ограничения на проведение крупномасштабных и образовательных мероприятий остаются в силе.
Вечером, 13 апреля, Иран атаковал Израиль баллистическими ракетами, а также беспилотниками. По словам израильских официальных лиц, по Израилю были запущены сотни беспилотников. Позже стало известно, что другие страны, в том числе Йемен, также приняли участие в атаке на Израиль.
Израиль пообещал «значительный и мощный ответ» на иранскую атаку.
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Вечером, 13 апреля, Иран атаковал Израиль баллистическими ракетами, а также беспилотниками. По словам израильских официальных лиц, по Израилю были запущены сотни беспилотников. Позже стало известно, что другие страны, в том числе Йемен, также приняли участие в атаке на Израиль.
Израиль пообещал «значительный и мощный ответ» на иранскую атаку.
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Александр Климов