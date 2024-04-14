Байден заявил о стремлении защищать Израиль от Ирана

Фото: iStock/Tatsiana Niamera
Президент США Джо Байден заявил, что Вашингтон выражает решимость обеспечить безопасность Израиля от угроз со стороны Ирана. Об этом он сообщил в социальной сети X.
О намерении США защитить Израиль от Ирана заявил и американские чиновники. Так, американские войска в Ираке и Сирии готовы нанести удар по иранским беспилотным летательным аппаратам (БПЛА), заявили высокопоставленные чиновники. Они подчеркнули, что американские войска находятся наготове, чтобы противостоять любым новым действиям Ирана.
Ранее постоянное представительство Ирана при ООН заявило, что атака Тегерана на Израиль считается завершенным ответом на удар Израиля по иранским дипломатическим объектам в Сирии.
Читайте также:
Иран предупредил о последствиях ответа Израиля на атаку
Жителям Израиля разрешили покинуть убежища
«Иордания станет следующей»: Иран заявил о своих намерениях
Александр Климов