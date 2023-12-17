В СМИ назвали причину снятия Австрией вето на пакет антироссийских санкций

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Австрия отозвала своё вето на 12-й пакет антироссийских санкций Евросоюза после того, как Украина исключила группу Raiffeisen Bank International (RBI) из списка «спонсоров войны».
Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) Украины внесло группу RBI в список «спонсоров войны» 23 марта 2023 года. Причиной называлось то, что банк продолжает работу в России, а так же то, что кредитная организация признала ДНР и ЛНР. В компании тогда сообщили о намерении свести к минимуму своё присутствие в России. Вероятно, теперь в таких мерах не будет необходимости.
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Александр Бойцов