В Совбезе отреагировали на выдачу МУС ордера на арест Шойгу

Фото: сайт Кремля
Ордер Международного уголовного суда на арест секретаря Совета безопасности РФ Сергея Шойгу является сотрясанием воздуха. Об этом сообщили в пресс-службе аппарата Совбеза, заявление публикует ТАСС.
В ведомстве отметили, что данные действия — это один из элементов гибридной войны. Также в Совбезе назвали это решение «ничтожным».
В марте 2023 года Международный уголовный суд в Гааге выдал ордер на арест российского лидера Владимира Путина.
Напомним, сегодня, 25 июня, Палата предварительного производства МУС выдала ордер на арест бывшего министра обороны Шойгу и начальника Генштаба Герасимова. Пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков напомнил, что РФ не является участником Римского статута, на основании которого работает МУС, по этой причине Москва не признает решения данной судебной инстанции.
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МУС в Гааге выдал ордер на арест Путина
В марте 2023 года Международный уголовный суд в Гааге выдал ордер на арест российского лидера Владимира Путина.
Напомним, сегодня, 25 июня, Палата предварительного производства МУС выдала ордер на арест бывшего министра обороны Шойгу и начальника Генштаба Герасимова. Пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков напомнил, что РФ не является участником Римского статута, на основании которого работает МУС, по этой причине Москва не признает решения данной судебной инстанции.
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МУС в Гааге выдал ордер на арест Путина
Екатерина Коршунова