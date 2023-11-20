В Совете Федерации отреагировали на призыв ущемлять права русских на Украине

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Правоохранителям следует обратить внимание на слова спикера Верховной рады Руслана Стефанчука, который призвал ущемлять права русского населения на Украине, и проверить их на предмет соответствия УК РФ.
Он также рекомендовал сотрудникам правоохранительных органов с вниманием отнестись к высказываниям Стефанчука, так как в них содержатся явные признаки нарушения УК РФ. Именно с этой позиции следует изучать подобные речи, заключил политик.
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