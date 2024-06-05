В Совфеде досрочно прекратили полномочия первого вице-спикера Турчака

Фото: Сайт Кремля
Полномочия первого вице-спикера Совфеда Андрея Турчака прекращены досрочно в связи с его назначением на пост врио главы Республики Алтай, сообщает ТАСС.
Возглавить регион Турчаку предложил президент России Владимир Путин. Глава государства отметил успешную работу сенатора на других должностях и добавил, что Турчаку предстоит активная работа с людьми. Соответствующий указ о назначении сенатора на новую должность опубликовали на сайте официального публикования правовых актов в минувший вторник, 4 июня.
Политическая карьера Турчака началась в 2005 году, когда он вступил в «Единую Россию». Уже в конце 2006 года его избрали на пост председателя координационного совета «Молодой гвардии «Единой России». А в 2008 Турчак был замсекретаря президиума генсовета партии по вопросам молодежной политики, развития физкультуры и спорта. Сенатором Совфеда Турчак стал в 2007 году.
Читайте также:
Путин назначил Турчака врио главы Республики Алтай
Турчак возглавил Республику Алтай: Карьера политика и многомиллионное состояние жены
Турчак и депутаты «Единой России» попали под обстрел в ЛНР
Никита Кротов