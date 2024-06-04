Турчак возглавил Республику Алтай: Карьера политика и многомиллионное состояние жены

Фото: сайт Кремля
4 июня 2024 года российский лидер Владимир Путин предложил первому вице-спикеру Совета Федерации, секретарю генсовета «Единой России» Андрею Турчаку возглавить Республику Алтай. Бывший глава республики Олег Хорохордин сообщил об уходе с этой должности.
О том, как Турчак начинал свою карьеру, кем его отец приходится Путину и какое состояние находится в собственности его семьи, расскажет редакция «Радио 1».
Андрей Анатольевич Турчак родился 20 декабря 1975 года в Санкт-Петербурге. В 1998 году Турчак окончил Санкт-Петербургский государственный университет аэрокосмического приборостроения по специальности «экономист-менеджер-исследователь», в 2014 году — Дипломатическую академию Министерства иностранных дел РФ по специальности «международные отношения».
В юные годы Андрей Турчак занимался дзюдо. Он также является мастером спорта СССР. Работал тренером в спортивной школе олимпийского резерва «Космонавт» концерна «Ленинец».
В 1996-2007 годах трудился на руководящих должностях в ОАО «Холдинговая компания «Ленинец». В двухтысячные годы Турчак был директором по реструктуризации, после чего стал директором по корпоративной политике холдинговой компании «Ленинец». В период с 2003 по 2007 годы Андрей Турчак занимал пост вице-президента ХК «Ленинец».
Свой путь в политике Турчак начал с конца лета 2005 года. Он стал членом Всероссийской политической партии «Единая Россия». 15 декабря 2006 года Андрей Турчак был избран председателем координационного совета «Молодой гвардии «Единой России». В 2008 году занимал должность замсекретаря президиума генерального совета ЕР по вопросам молодежной политики, развития физической культуры и спорта.
С июля 2007 года по февраль 2009 года Турчак являлся членом Совета Федерации РФ, представителем органа законодательной власти Псковской области. Был наделен полномочиями сенатора Псковским облсобранием. Также Турчак входил в состав комитета СФ по вопросам местного самоуправления, комиссии по делам молодежи и спорту. В 2008-2009 годах — заместитель председателя комиссии Совфеда по делам молодежи и туризму.
После вступления в «Единую Россию» политическая карьера Андрея Турчака стремительно пошла в гору — в 2007 он получил мандат в Псковское областное собрание. Спустя несколько лет, когда ему только исполнилось 33 года, он был назначен исполняющим обязанности губернатора Псковской области и стал одним из самых молодых губернаторов РФ.
Отец – Анатолий Турчак, с 1985 года возглавляет холдинг «Ленинец». Занимает должность президента Союза промышленников и предпринимателей Санкт-Петербурга. Глава Федерации футбола Санкт-Петербурга и член исполкома Российского футбольного союза, председатель совета директоров Энергомашбанка. В 1990-е годы Анатолий Турчак был заместителем Владимира Путина по петербургскому региональному совету движения «Наш дом – Россия».
По данным обнародованной декларации, в 2021 году Андрей Турчак заработал 5,7 миллионов рублей. В том же документе указан официальный доход его супруги Киры — порядка 133 миллионов рублей.
В совместном пользовании у семейной пары имеется два участка: для личного подсобного хозяйства и под индивидуальное жилищное строительство. Среди имущества также есть два жилых дома, дача, три квартиры в долевой собственности и нежилое помещение. По словам самого Турчака, все губернаторские машины безвозмездно переданы «Ленинцем», личная охрана оплачивается не бюджетными средствами, а квартиры взяты в ипотеку.
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Биография
Андрей Анатольевич Турчак родился 20 декабря 1975 года в Санкт-Петербурге. В 1998 году Турчак окончил Санкт-Петербургский государственный университет аэрокосмического приборостроения по специальности «экономист-менеджер-исследователь», в 2014 году — Дипломатическую академию Министерства иностранных дел РФ по специальности «международные отношения».
Дзюдоист, бизнесмен, экономист
В юные годы Андрей Турчак занимался дзюдо. Он также является мастером спорта СССР. Работал тренером в спортивной школе олимпийского резерва «Космонавт» концерна «Ленинец».
В 1996-2007 годах трудился на руководящих должностях в ОАО «Холдинговая компания «Ленинец». В двухтысячные годы Турчак был директором по реструктуризации, после чего стал директором по корпоративной политике холдинговой компании «Ленинец». В период с 2003 по 2007 годы Андрей Турчак занимал пост вице-президента ХК «Ленинец».
Карьера Турчака в политике
Свой путь в политике Турчак начал с конца лета 2005 года. Он стал членом Всероссийской политической партии «Единая Россия». 15 декабря 2006 года Андрей Турчак был избран председателем координационного совета «Молодой гвардии «Единой России». В 2008 году занимал должность замсекретаря президиума генерального совета ЕР по вопросам молодежной политики, развития физической культуры и спорта.
Член Совета Федерации Турчак
С июля 2007 года по февраль 2009 года Турчак являлся членом Совета Федерации РФ, представителем органа законодательной власти Псковской области. Был наделен полномочиями сенатора Псковским облсобранием. Также Турчак входил в состав комитета СФ по вопросам местного самоуправления, комиссии по делам молодежи и спорту. В 2008-2009 годах — заместитель председателя комиссии Совфеда по делам молодежи и туризму.
Один из самых молодых губернаторов Псковской области
После вступления в «Единую Россию» политическая карьера Андрея Турчака стремительно пошла в гору — в 2007 он получил мандат в Псковское областное собрание. Спустя несколько лет, когда ему только исполнилось 33 года, он был назначен исполняющим обязанности губернатора Псковской области и стал одним из самых молодых губернаторов РФ.
Отец Турчака — бывший заместитель Путина
Отец – Анатолий Турчак, с 1985 года возглавляет холдинг «Ленинец». Занимает должность президента Союза промышленников и предпринимателей Санкт-Петербурга. Глава Федерации футбола Санкт-Петербурга и член исполкома Российского футбольного союза, председатель совета директоров Энергомашбанка. В 1990-е годы Анатолий Турчак был заместителем Владимира Путина по петербургскому региональному совету движения «Наш дом – Россия».
Миллионное состояние жены Турчака
По данным обнародованной декларации, в 2021 году Андрей Турчак заработал 5,7 миллионов рублей. В том же документе указан официальный доход его супруги Киры — порядка 133 миллионов рублей.
В совместном пользовании у семейной пары имеется два участка: для личного подсобного хозяйства и под индивидуальное жилищное строительство. Среди имущества также есть два жилых дома, дача, три квартиры в долевой собственности и нежилое помещение. По словам самого Турчака, все губернаторские машины безвозмездно переданы «Ленинцем», личная охрана оплачивается не бюджетными средствами, а квартиры взяты в ипотеку.
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