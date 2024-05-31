США планируют поставить Китай перед «жёстким выбором» между Россией и Западом

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Соединённые Штаты планируют поставить Китай перед выбором между Россией и странами Запада в вопросах торговли. Об этом сообщает издание Financial Times.
В распоряжении СМИ оказались материалы, согласно которым первый замминистра финансов США Уолли Адейемо в ходе встречи в Германии собирается объявить, что США и Евросоюз должны поставить Китай перед «жёстким выбором» – либо китайские компании ведут бизнес в экономиках западных стран, либо оснащают «российскую военную машину» товарами двойного назначения.
При этом уточняется, что Китай не может одновременно выполнять две эти функции.
Также ожидается, что Вашингтон введёт санкционные ограничения в отношении тех китайских компаний, которые осуществляют поставки для российской оборонной промышленности.
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При этом уточняется, что Китай не может одновременно выполнять две эти функции.
Также ожидается, что Вашингтон введёт санкционные ограничения в отношении тех китайских компаний, которые осуществляют поставки для российской оборонной промышленности.
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Анастасия Чинкова