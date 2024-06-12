В Совфеде предрекли России стратегический прорыв к мировому лидерству

Фото: сайт Кремля
Спикер Совфеда Валентина Матвиенко написала в своем блоге, что РФ укрепится в ряду мировых лидеров технологического и экономического прогресса после того, как совершит стратегический прорыв.
Она отметила, что в скором времени России предстоит совершить новый виток развития, цели и задачи которого определил глава государства Владимир Путин. По словам Матвиенко, что российский президент представил гражданам определенный образ будущего государства, который отвечает высоким стандартам качества жизни.
Спикер Совфеда заключила, что РФ продолжит борьбу за сохранение истинных ценностей человечества.
Ранее Матвиенко заявила, что Россия — это страна, которая является альтернативой тупиковому западному пути развития.
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Спикер Совфеда заключила, что РФ продолжит борьбу за сохранение истинных ценностей человечества.
Ранее Матвиенко заявила, что Россия — это страна, которая является альтернативой тупиковому западному пути развития.
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Екатерина Коршунова