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В Совфеде предрекли России стратегический прорыв к мировому лидерству

Матвиенко: Россия укрепится в ряду мировых лидеров после стратегического прорыва
12 июня 2024, 08:08
Фото: сайт Кремля

Фото: сайт Кремля

Спикер Совфеда Валентина Матвиенко написала в своем блоге, что РФ укрепится в ряду мировых лидеров технологического и экономического прогресса после того, как совершит стратегический прорыв.
Она отметила, что в скором времени России предстоит совершить новый виток развития, цели и задачи которого определил глава государства Владимир Путин. По словам Матвиенко, что российский президент представил гражданам определенный образ будущего государства, который отвечает высоким стандартам качества жизни.

​Спикер Совфеда заключила, что РФ продолжит борьбу за сохранение истинных ценностей человечества.



Ранее Матвиенко заявила, что Россия — это страна, которая является альтернативой тупиковому западному пути развития.

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#матвиенко
#рф
Спикер Совфеда Матвиенко назвала Россию альтернативой тупиковому пути Запада
12 июня 2024, 07:27

Фото: сайт Кремля

Спикер Совфеда Валентина Матвиенко написала в своем блоге, что Россия — это государство, которое является альтернативой тупиковому пути Запада.
По ее словам, в настоящее время мировое сообщество находится на распутье. Матвиенко отметила, что в это же время определяется будущее человечества.

Она добавила, что Запад продолжает дрейфовать в сторону освобождения человека от его личности и существа. Именно Россия наиболее активно противостоит курсу на «расчеловечивание», борется за сохранение цивилизации, в основе которой лежат базовые ценности гуманизма, заключила спикер Совфеда.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что западные представители при неафишируемых контактах с представителями Москвы не хотят замечать нацистского направления режима Владимира Зеленского.

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#матвиенко
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Президент Аргентины Милей передумал и решил поехать на конференцию по Украине
12 июня 2024, 07:12

Фото: iStock/butenkow

Президент Аргентины Хавьер Милей передумал и решил поехать на конференцию по урегулированию конфликта на Украине, которая состоится в Швейцарии 15-16 июня. Об этом информируют Clarín и Perfil.
Согласно информации издания Clarín, данное решение Милей принял «в последнюю минуту». Отмечается, что украинский лидер Владимир Зеленский направил своему «аргентинскому другу» особое послание с просьбой, чтобы глава Аргентины посетил хотя бы церемонию открытия саммита. Милей все-таки посетит саммит в Швейцарии после того, как примет участие в саммите «Большой семерки» (G7) в Италии 13-14 июня.

Как сообщает Perfil, на конференции аргентинского лидера будут сопровождать министр иностранных дел Диана Монден, министр обороны Луис Петри и представитель главы государства Мануэль Адорни. По информации других источников, есть вероятность того, что в Швейцарии Милей может объявить о готовности Аргентины поставлять военную помощь киевскому режиму.

Напомним, 15-16 июня Швейцария проведет саммит по Украине вблизи города Люцерн. РФ не будет принимать в нем участие. Пресс-секретарь посольства РФ в Берне Владимир Хохлов до этого сообщил, что Швейцария не направляла российской стороне приглашение для участия в саммите по Украине.

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Норвегия выделит Украине 240 миллионов евро на ПВО
В Норвегии хотят выделить 240 млн евро на закупку ПВО для Украины
12 июня 2024, 06:59

Фото: istock / Derek Brumby

Норвегия выделит Украине 240 миллионов евро на противовоздушную оборону (ПВО). Об этом информирует ТАСС, ссылаясь на Минобороны скандинавской страны.
«Норвегия выделит €240 млн на средства противовоздушной обороны для Украины. Сегодня Германия объявила о поставке еще 100 ракет [для комплексов] ПВО Patriot на Украину в рамках совместной инициативы с Данией, Нидерландами и Норвегией. Норвегия выделит €125 млн на эту инициативу», — сказано в сообщении ведомства в X (ранее Twitter).
Глав Минобороны ФРГ Борис Писториус 11 июня заявил, что его государство и дальше будет помогать Украине, в новом пакете вооружений будут БПЛА, снайперские винтовки и ракеты для систем Patriot.

Ранее стало известно, что ВСУ испытывают дефицит снарядов и запасных стволов для артиллерии. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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США решили наложить санкции на поставляемые в Россию чипы
Bloomberg: новые антироссийские санкции США затронут поставляемые в РФ чипы
12 июня 2024, 06:33

Фото: istock / SweetBunFactory

Новый пакет санкций США коснется поставляемых в Россию чипов, сообщает агентство Bloomberg, ссылаясь на источники.
По данным информагентства, администрация президента Штатов Джо Байдена в рамках новых санкций в отношении Российской Федерации намерена запретить продавать в Россию полупроводниковые чипы. Речь идет об устройствах, производимых за пределами США, но с помощью американского оборудования или технологий.

Вашингтон планирует внести в черный список, в том числе 8 базирующихся в Гонконге компаний, якобы поставляемых чипы в Россию. Журналисты отмечают, что о новых ограничениях объявят в среду, 12 июня.

Помимо этого, санкции затронут компании, которые, по мнению Вашингтона, обеспечивают товарами авиационный сектор России. Соединенные Штаты также расширят ограничения, наложенные на используемое в РФ «корпоративное программное обеспечение», а это «на практике приведет к тому, что оно перестанет обновляться».

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#санкции
#россия
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В Крыму национализировали квартиру семьи соратника Зеленского
Константинов: в Крыму национализировали квартиру семьи соратника Зеленского
12 июня 2024, 05:59

Фото: istock / Vladimir Zapletin

Глава парламента Крыма Владимир Константинов сообщил, что квартиру семьи соратника президента Украины Владимира Зеленского и предпринимателя Виталия Хомутынника национализировали.
«Последним решением национализирована квартира и ряд других объектов, оформленных на родственников Хомутынника», — заявил Константинов в беседе с РИА Новости.
Он добавил, что недвижимость расположена в Ливадии на южном берегу Крыма, где ранее национализировали квартиру Зеленского.

Как утверждает Константинова, власти Крыма будут и дальше выявлять на полуострове имущество лиц, совершающих в отношении России недружественные действия, и национализировать его.

Ранее сообщалось, что по делу экс-владельца «Азбуки вкуса» арестовано свыше 400 недвижимых объектов. Подробнее об этом читайте в нашем материале.

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Путин сообщил о планах встретиться с Эрдоганом

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#владимир зеленский
#украина
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Количество участников мирной конференции по Украине снизилось
Количество стран-участников конференции в Швейцарии уменьшилось с 93 до 78
12 июня 2024, 02:59

Количество государств, которые планируют принять участие в мирной конференции по Украине, снизилось с 93 до 78. Об этом информирует «Радио Свобода»*.
Дипломаты некоторых стран Евросоюза, на которых ссылается издание, не стали уточнять, какие именно государства отказались от участия в мероприятии. Финальное количество участников саммита может стать еще снизиться.

Ранее глава МИД Российской Федерации Сергей Лавров заявил, что «мирный саммит» по Украине является «междусобойчиком», темой обсуждения на котором станет «никчемная и тупиковая формула мира» главы Украины Владимира Зеленского. Дипломат указал, что главы МИД Китая и Бразилии отмечали важность поиска альтернативы для урегулирования текущего противостояния.

15-16 июня Швейцария проведет конференцию по Украине вблизи города Люцерн. Россия не будет принимать в ней участия. Пресс-секретарь посольства РФ в Берне Владимир Хохлов до этого сообщил, что Швейцария не направляла российской стороне приглашение для участия в саммите по Украине, и Москва не будет участвовать в любом случае.

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Путин сообщил о планах встретиться с Эрдоганом

*признана в РФ СМИ-иноагентом и внесена в реестр нежелательных организаций
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ЕС хочет ввести санкции против «Совкомфлота»
Bloomberg: ЕС предложил внести в санкционный список компанию «Совкомфлот»
12 июня 2024, 01:48

Фото: РИА Новости / Кирилл Каллиников

Евросоюз выступил с предложением ввести санкции в отношении судоходной компании России «Совкомфлот», специализирующейся на транспортировке нефти. Об этом информирует Bloomberg, ссылаясь на соответствующий документ.
По данным издания, Евросоюз предлагает внести в санкционный перечень 13 кораблей, которые, как утверждают в Брюсселе, перевозят товары и технологии, используемые РФ для укрепления своей оборонной отрасли, а также нефть и нефтепродукты, продаваемые России с целью развития энергетического сектора.

Для принятия документа необходимо одобрение всех членов ЕС.

Ранее координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби заявил, что США в скором времени объявят о новых санкциях и мерах экспортного контроля против России. Подробнее об этом читайте в нашем материале.

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Путин сообщил о планах встретиться с Эрдоганом

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ХАМАС отказалось от плана Байдена по обмену заложниками
Reuters: ХАМАС отклонило предложение Байдена об освобождении заложников
12 июня 2024, 00:50

Фото: istock / Tomas Ragina

Палестинское движение ХАМАС отказалось от предложения по освобождению заложников, которое было представлено президентом Соединенных Штатов Джо Байденом. Об этом пишет Reuters, ссылаясь на израильского чиновника.
«Вечером Израиль получил через посредника ответ ХАМАС. В своем ответе ХАМАС отклонило предложение об освобождении заложников, представленное президентом Байденом», — передает издание слова чиновника.
Источник добавил, что движение изменило «многие из основных и наиболее значимых параметров».

В конце мая Байден заявил, что Израиль выдвинул новое предложение о прекращении боевых действий в Газе, подразумевающее 3 этапа. Оно было передано на рассмотрение движению ХАМАС.

11 июня Совбез ООН принял резолюцию США с изложенным ранее президентом США Джо Байденом поэтапным планом прекращения огня в секторе Газа. Голоса «За» отдало 14 госдуарств. РФ воздержалась.

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#байден
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#рф
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США анонсировали новые санкции против России
Белый дом: США объявят о новых санкциях против РФ в ближайшее время
12 июня 2024, 00:06

Фото: istock / designer491

Соединенные Штаты в скором времени объявят о новых санкциях и мерах экспортного контроля против Российской Федерации. Об этом заявил координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби, передает РИА Новости.
«На этой неделе мы объявим о ряде новых чувствительных санкций и мер по экспортному контролю, которые будут реализованы в рамках ряда обязательств, взятых на себя лидерами стран «Большой семерки», — сказал он в ход брифинга.
Кирби отметил, что новые санкции и меры экспортного контроля будут направлены на «организации и сети», которые, по его словам, помогают России закупать иностранную продукцию. Он уточнил, что санкции будут призваны оказать давление на российский военно-промышленный комплекс.

Ранее в МИД КНР заявили, что третьи страны не должны вмешиваться в сотрудничество России и Китая. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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