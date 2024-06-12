Фото: сайт Кремля
Спикер Совфеда Валентина Матвиенко написала в своем блоге, что Россия — это государство, которое является альтернативой тупиковому пути Запада.
По ее словам, в настоящее время мировое сообщество находится на распутье. Матвиенко отметила, что в это же время определяется будущее человечества.
Она добавила, что Запад продолжает дрейфовать в сторону освобождения человека от его личности и существа. Именно Россия наиболее активно противостоит курсу на «расчеловечивание», борется за сохранение цивилизации, в основе которой лежат базовые ценности гуманизма, заключила спикер Совфеда.
Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что западные представители при неафишируемых контактах с представителями Москвы не хотят замечать нацистского направления режима Владимира Зеленского.
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Она добавила, что Запад продолжает дрейфовать в сторону освобождения человека от его личности и существа. Именно Россия наиболее активно противостоит курсу на «расчеловечивание», борется за сохранение цивилизации, в основе которой лежат базовые ценности гуманизма, заключила спикер Совфеда.
Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что западные представители при неафишируемых контактах с представителями Москвы не хотят замечать нацистского направления режима Владимира Зеленского.
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Екатерина Коршунова