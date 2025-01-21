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В Совфеде прокомментировали первые указы Трампа

Сенатор Косачев: Трамп превратил в шоу подписание указов в первый день на посту
Фото: сайт офиса Дональда Трампа

Фото: сайт офиса Дональда Трампа

Первый день президентства с подписанием различных указов Дональд Трамп превратил в шоу. Об этом заявил сенатор Константин Косачев, отметив, что многие из указов американского лидера приведут к серьезным последствиям.
«Что ж, кандидат обещал — президент сделал. Анонсированное подписание указов в первый же день президентства Трамп превратил в шоу. Многие из его последствий будут серьезными, чего новый лидер Америки и добивается», — приводят argumenti.ru слова Косачева.
Похожего мнения придерживается и политолог-американист Игорь Михайлов. В беседе с «Петербургским дневником» он назвал инаугурацию Трампа историческим событием, связывая это с отменой сотни указов, которые подписал предыдущий президент США Джо Байден.


«Это второй случай в истории США, когда один и тот же человек вступает на пост президента, уже отработав один президентский срок и после этого уйдя из Белого дома. Первым был президент Стивен Гровер Кливленд, он сначала был 22-м президентом в 1885–1889 годах, а затем 24-м главой государства в 1893–1897-м. Но Кливленд был президентом от демократов, для республиканцев же это первый случай в истории США», — пояснил эксперт.
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