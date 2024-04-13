В Совфеде заявили, что Зеленскому не удастся продавить свою формулу на саммите в Швейцарии

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Вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев написал в своем Telegram-канале, что украинскому лидеру Владимиру Зеленскому не удастся продавить свои условия по урегулированию конфликта на саммите в Швейцарии по Украине.
Косачев утверждает, что предстоящий «саммит мира» не принесет успеха Киеву. По его словам, саммит устраивают не для «западников», а ради стран Большого Юга.
Вице-спикер подчеркнул, что участие РФ в саммите не будет иметь смысла, поскольку нашей стране не нужно «легитимизировать очередную попытку помахать «планом Зеленского»».
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Вице-спикер подчеркнул, что участие РФ в саммите не будет иметь смысла, поскольку нашей стране не нужно «легитимизировать очередную попытку помахать «планом Зеленского»».
Ранее пресс-секретарь МИД Швейцарии Пьер-Ален Эльчингер заявил, что подготовительные работы к проведению мирной конференции в Украине ведутся в стране. По его словам, Швейцария выразила готовность принять у себя первую конференцию высокого уровня по теме мира в Украине по просьбе Киева. Пресс-секретарь посольства России в Берне Владимир Хохлов заявил, что Швейцария не направляла РФ приглашения для участия в саммите по Украине.
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Екатерина Коршунова